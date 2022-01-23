«Помним. Скорбим»: в Забайкалье прощаются с 7-летней девочкой, которую растерзала стая собак

Первые цветы у школы, где училась растерзанная бродячими собаками 7-летняя девочка, появились еще ночью. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В большом забайкальском селе Домна в 30 километрах от Читы сегодня не слышно детского смеха, никто из малышей не играет на улице, не катается с горок. Родители заперли ребятишек по домам — от греха. А к сельской школе несут игрушки, цветы и венки. Сегодня здесь прощаются с семилетней девочкой, которую все помнят веселой, жизнерадостной, радостной. Помнят... Трагедия, случившаяся накануне в деревне, повергла в шок жителей не только небольшого села, но и всей страны. Первоклассницу, возвращавшуюся домой с занятий музыкой, растерзала свора собак. Рядом не оказалось никого, кто смог бы прийти ребенку на помощь.

- Не могу говорить, не могу, - с болью в голосе говорит отец малышки, до которого мы дозвонились. - Мы ребенка хороним...

Истерзанное собаками тело их любимой, единственной дочки нашли на пустыре между школой и домом. Девочка шла домой после уроков...Нашли ее через полчаса после того, как родители позвонили в полицию — девочка пропала! Псов рядом уже не было.

-Надо что-то делать с бездомными собаками! Отлавливать их, а то придется нам ружья в руки брать! - после трагедии жители собрались у здания местной администрации.

Конечно, в селе никто не стрелял. Все знают, что так и под статью можно попасть.

- Никаких сообщений в адрес полиции, реальных подтверждений о якобы прозвучавших выстрелах в Домне нет, - утверждают в правительстве региона. - На месте работает усиленный состав экипажей, а также врио начальника УМВД по Забайкальскому краю Александр Никитин.

Туда же приехал и губернатор региона Александр Осипов. Народ требовал ответить на вопрос, сколько еще бояться им ходить по улицам села? Ведь происходит это уже не первый месяц. И люди не раз обращались с просьбой решить проблему. Сейчас родители боятся отпускать детей в школу.

- Нападают на детей, на женщин с колясками, - говорят местные жители. – Страшно!

- Дети в опасности, да и взрослые не застрахованы, от толпы собак не отобьешься, - переживают они.

- На прошлой неделе из окна маршрутки видела, как шесть собак рвали седьмую , я весь день в ужасе была, а тут ребенок…. – рассказывает жительница села.

- К мусоркам вообще не подойди, - жалуется другая, Тамара. – Но, кроме уличных собак есть и еще недобросовестные владельцы, которые отпускают псов на самовыгул. Некоторые и вовсе спускают своих собак с цепей, так как кормить нечем. Эти собаки еще опаснее. На меня недавно набросилась как раз такая. С ошейником.

С отловом собак уже решено. Губернатор пообещал, что отлов начнется без промедления — в воскресенье, 23 января. Кроме того, в ближайшее время будет решена проблема с освещением на улицах, для подвоза детей в школу выделят автобус.

Жители села Домна постоянно говорили о проблеме. Фото сделано утром 23 января. Предоставлено КП-Иркутск очевидцами

Кто ответит?

Расследованием уголовного дела займутся следователи из Главного управления СК РФ. Так решил председатель СК России Александр Бастрыкин. Как говорится в сообщении, «в связи с широким общественным резонансом».

- Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов, - отметили в Следственном комитете России.

Фирма же, занимавшаяся отловом бродячих собак в Читинском районе в 2021 году, уверяет, что их работа была сделана полностью.

- Все контракты отработаны согласно выделенным средствам и даже больше, - заверил руководитель организации, которая занимается отловом бродяжек не только в Забайкалье, но и в Иркутской области.

Между тем стаи дворняг на улицах все еще остаются. В подтверждение своих слов жители Домны делятся фотографиями в пабликах с самого утра. В связи с этим губернатор Забайкалья будет просить внести изменения федерального закона, который в данный момент не позволяет эффективно препятствовать распространению безнадзорных животных.

- Нужно построить сеть приютов для отловленных животных, - обсуждали сегодня в региональном правительстве. - Для этого нужны серьезные средства, и их выделят.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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