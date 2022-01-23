Семья погибшей от собак 7-летней девочки получит матпомощь из бюджета Забайкалья. Фото: архив пресс-службы правительства Забайкальского края

Семье девочки, погибшей от укусов бродячих псов в Читинском районе, будет выплачена материальная помощь из бюджета Забайкальского края. Все расходы, связанные с похоронами, возьмет на себя правительство региона.

- Справиться с горем родителям помогут сотрудники местного минздрава, - отметили также в правительстве Забайкалья.

Напомним, трагедия произошла накануне в селе Домна в 30 километрах от Читы. Семилетняя девочка не вернулась домой из музыкальной школы в назначенное время, родители забили тревогу и обратились в полицию. Поиски были недолгими. Спустя полчаса стало известно, что ребенка настигла страшная смерть – ее растерзала свора бездомных собак.

- На теле погибшей множество укусов, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью 22 января. – Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Расследованием дела будут заниматься специалисты из Следственного комитета России, по поручению его председателя Александра Бастрыкина «в связи с широким общественным резонансом». А в самом селе Домна люди теперь бояться выпускать своих детей на улицу, многие заявляют, что не отпустят ребят и в понедельник в школу, в ту самую, к которой сибиряки несут цветы и мягкие игрушки. В память о той ученице, которая больше никогда не перешагнет ее порог.

Фото: СУ СК России по Забайкалью

Губернатор Забайкалья Александр Осипов пообещал, что отлов в селе начнется с сегодняшнего дня. В ближайшее время также решится вопрос об освещенности улиц и выделении автобуса для доставки ребят в учебное заведение. Кроме того, главам остальных муниципалитетов Забайкалья поручено немедленно заключать контракты на отлов собак.

- Будет построена сеть кустовых приютов для отловленных животных, решат вопрос о дополнительном финансировании муниципалитетов для полномасштабного проведения мероприятий, - отмечают в правительстве Забайкальского края.

Кроме того, Александр Осипов намерен обращаться в Федеральное Собрание, Госдуму РФ, правительство страны с просьбой внести изменения в федеральный закон об отлове бродячих собак.

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