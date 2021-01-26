Глаза прооперировали и зашили: врачи сделали операцию Тане из Улан-Удэ, которую растерзала свора собак.

Таня в реанимации. Нет, ей не стало хуже. Но врачи приступили к очередной серии операций. На этот раз на лице. И после одной из них, очень тяжелой, она приходит в себя. Вся Бурятия и Иркутская область переживает за судьбу 20-летней девушки из Улан-Удэ, на которую напала и буквально растерзала свора бродячих псов в пригороде столицы Бурятии. Таня попала в больницу при смерти, никто не давал никаких обнадеживающих прогноз, выживет ли. Но спецбортом ее доставили в московский Институт хирургии им. Вишневского,а борьбу за жизнь пострадавшей взяли под личный контроль и глава Бурятии Алексей Цыденов, и руководитель российского минздрава Михаил Мурашко. Первые оптимистичные сообщения появились в начале января – Таня понемногу начала оживать, садиться. Ее перевели в клинику Сеченова и пластические хирурги взялись за восстановление лица.

-Была очень сложная операция, ей прооперировали глаза, - рассказала КП-Иркутск тетя девушки, Альбина Николаевна, - В буквальном смысле слова сформировали их, зашили раны вокруг. В таком состоянии, из повязкой на глазах, Танюше предстоит провести полгода. Потом ею займутся ведущие офтальмологи страны. Мы сами пытаемся связаться и с зарубежными клиниками. Пока в нашей стране мышцы глаз не смогут сделать.

Как только Таня снова появится в палате, где ее ждет мама, у девушки начнется очередной раунд борьбы за здоровье. К этому моменту девушка уже начала вставать, хотя и с поддержкой. Хирурги ювелирно зашили ей страшные раны на голове и теле. Лечащие врачи отдают ей все свои силы, не щадя себя. На прощание врачи Института им.Вишневского, вышли провожать чуть ли не всем составом и подарили куклу. А доктор из клиники Сеченова преподнесла ей игрушечного котенка...

Вот эти добрые игрушки подарили Тане московские врачи.

Здоровья Тане и терпения ее семье. Но увы, беда не приходит одна. Сейчас московские доктора борются за жизнь и здоровье еще одного пострадавшего от нападения бездомных собак – 11-летнего мальчика. Его буквально на днях доставили в столицу. Только что стало известно - в том же микрорайоне псы напали и на 9-летнюю школьницу. По счастью, она пострадала не сильно.

КОНКРЕТНО

Как помочь покусанной девушке

Реквизиты карты матери пострадавшей смотрите по ссылке здесь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)

Так больно, что перевязки делают под наркозом: на помощь девушке из Улан-Удэ, на которую напала свора собак, летят врачи из Москвы (Подробности)

"Таня начала ненадолго садиться": родные рассказали о состоянии девушки из Улан-Удэ, которую растерзала свора собак (Подробности)