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Общество25 января 2022 9:50

Депутат Михайлов после гибели девочки из Забайкалья, которую загрызла свора собак, предложил отстреливать их

Он также посетовал на то, что жители мегаполисов просто не понимают, что творится в глубинке
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Депутат Михайлов после гибели ребенка из Забайкалья, которую загрызла свора собак, предложил отстреливать их.

Депутат Михайлов после гибели ребенка из Забайкалья, которую загрызла свора собак, предложил отстреливать их.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Трагедия в забайкальском селе Домна, пригороде Читы, заставила содрогнуться всю страну. Свора бродячих псов напала на 7-летнюю девочку по дороге домой из музыкальной школы. Ребенка буквально растерзали за считанные минуты. Беда, которая случилась здесь, снова заставила поднять вопросы - что делать с беспризорными животными, которых с каждым годом становится все больше и больше на улицах областных центров и ближайших к ним поселков. По закону - псов надо отлавливать, стерилизовать, делать прививки и снова выпускать там, где взяли. В итоге каждый год на улицы одного только соседнего с Забайкальем Иркутска выпускают более 500 собак, которые сбиваются в стаи с другими, обычными, и превращают жизнь горожан в кошмар. Что с ними делать? Наиболее радикальную версию озвучил депутат Законодательного собрания от Забайкальского края Александр Михайлов.

-Я думаю, бродячих собак надо отлавливать, действительно стерилизовать и отправлять в приют, - сказал он корреспонденту "КП"- Иркутск. - Но приюты не резиновые, а собак тысячи! Поэтому спустя две недели, если животных не удастся пристроить в чьи-то заботливые руки, их надо уничтожать. Эвтаназия или расстрел, последнее негуманно, но дешевле. А разве лучше держать их пожизненно в приютах, это сколько же таких приютов понадобится? Выпускать их в городах, как это происходит сейчас - опасно для жителей. Жители Москвы представить себе не могут, во что превращаются города, по которым бегают своры! Ведь их тысячи. Кроме того, стерилизация не приведет к тому, что пес перестанет быть агрессивным. Кроме того, ему надо что-то есть! Значит, нападать такие голодные, истощенные животные будут неизбежно.

Также сообщалось, что депутат предлагает жесткое, вплоть до уголовного, наказание для зоозащитников. Что касается этого момента, то депутат признался, что упомянул о них сгоряча. Но считает, что их часть ответственности за появившуюся проблему тоже существует.

Кстати, после трагедии в Забайкалье звучат призывы не выпускать на волю хотя бы крупных псов. Решение об этом принято в Бурятии. Специалисты по этому вопросу считают также, что помочь справиться с ситуацией позволит тотальный учет и чипирование домашних животных, это повысит ответственность хозяев. Об этом заявил, в частности владелец иркутского питомника К-9 Вячеслав Славин.

-Выход есть и о нем очень часто говорят, - отметил он. - Первым делом надо ввести учет, чипировать всех домашних животных, которых много в городе. Нам при отлове очень часто попадались именно бывшие хозяйские псы, их просто выкинули за ненадобностью. А вот если за это будут штрафовать по суду владельцев, то такого не будет. Тогда можно будет стерилизовать и всех бродячих. А пройдет пару лет и улицы городов опустеют и станут безопасными. Думаю, без тотального учета и ответственности владельцев не обойтись.

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