После случая в Забайкалье, где собаки загрызли ребенка, в Бурятии запретили возвращать бродячих псов на волю после отлова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После дикого случая в соседнем Забайкалье, где 22 января стая бродячих псов насмерть растерзала 7-летнюю девочку, власти Бурятии уже приняли первые меры, чтобы избежать подобных трагедий. Глава республики Алексей Цыденов подписал указ, который теперь запрещает возвращать на волю бродячих отловленных и поступивших в приют животных. Правда, запрет касается больших и опасных псов.

- В прежние места обитания теперь не вернут животных без владельцев, включенных в перечень потенциально опасных собак, - объяснили в пресс-службе правительства Бурятии. - В том числе их метисов, а также животных высотой в холке более 25 см

Кроме этого, Алексей Цыденов поручил Минсельхозпроду Бурятии до 7 февраля 2022 года привести в порядок нормативно-правовые акты по организации работы приютов и порядок деятельности по обращению с животными без владельцев в регионе.

Напомним, в Бурятии в 2020 и 2021 годах также произошло несколько страшных нападений собак на людей. Самый дикий случай произошел 23 декабря 2020-го в садоводстве под Улан-Удэ. Злобная голодная свора набросилась на 20-летнюю девушку Татьяну и искусала ее тело и лицо до неузнаваемости. Татьяна, у которой не было шансов отбиться, чудом осталась жива. Спецбортом санавиации ее доставили в московский Институт хирургии им. Вишневского, где врачи приступили к реконструкции ее лица. Спустя год после нападения, девушка до сих пор проходит лечение.

Не прошло и месяца, как в Бурятии произошло новое нападение. 12 января 2021 года стая разъяренных псов в этом же микрорайоне Улан-Удэ накинулись на 11-летнего мальчика. Из-за сильных ран ребенка также пришлось перевозить для лечения в Москву.

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