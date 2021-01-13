Вся Бурятия продолжает следить за судьбой 11-летнего мальчика из Улан-Удэ, которого едва не загрызла свора бродячих собак. Напомним, все произошло днем, 12 января в микрорайоне Забайкальский. Псы набросились на ребенка, повалили его на снег, и разорвав на нем одежду, начали рвать кожу. От разъяренных животных, школьника отбил случайный очевидец. В крайне тяжелом состоянии, и с рваными ранами нижних конечностей пострадавшего доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.На следующий день медики из Бурятии провели телеконсультацию с коллегами из ГБУЗ Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии» департамента здравоохранения Москвы. На ней было принято решение доставить мальчика спецбортом на лечение в столицу. Деньги на это выделены главой Бурятии Алексеем Цыденовым.- Врачи из Бурятии оказали всю необходимую помощь пострадавшему ребенку на начальном этапе, - отметил хирург высшей категории, заслуженный врач России Валерий Митиш.Добавим, что с ребенком полетит мама, а также заместитель главного врача по хирургической части ДРКБ Бато Дондоков.Напомним, мальчика искусали в том же районе, где 23 декабря 2020 года, другая свора напала на 20-летнюю девушку Татьяну. Злобные голодные псы накинулись на девушку, повалили на снег и клыками впились в лицо, тело, руки и ноги. По словам тети пострадавшей, на лице Татьяны не осталось живого места. Перед новогодними праздниками девушку также перевезли в Москву. Сейчас она постепенно идет на поправку.- Дочка уже может говорить и есть, - рассказывает «КП»-«Иркутск» мама Татьяны Лариса. – Об этом мне сообщают врачи. Я же пока с ней не разговаривала, так как нахожусь в Бурятии. Впереди у Татьяны множество пластических операций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Бурятии стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика в том же районе, где псы искусали девушку (Подробности)«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)