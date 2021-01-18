Все Прибайкалье с надеждой ловит последние весточки о состоянии 20-летней девушки из Улан-Удэ, на которую напала и буквально растерзала свора бродячих псов в пригороде столицы Бурятии. Жизнь Тани буквально повисла на волоске 23 декабря, когда она попала в больницу едва живая. Медики не давали прогнозов. Совсем. Но вскоре появилась надежда – спецбортом санавиации ее доставили в московский Институт хирургии им. Вишневского. Для этого из столицы вылетал десант медиков, правительство республики выделило более 5 миллионов, а борьбу за жизнь пострадавшей взяли под личный контроль и глава Бурятии Алексей Цыденов, и руководитель российского минздрава Михаил Мурашко. Первые оптимистичные сообщения появились в начале января – Таня понемногу начала оживать, садиться. И вот еще хорошая новость – ее переводят в клинику им. Сеченова.-Хирурги должны приступить к реконструкции лица. Ждут маму Тани, чтобы с ней обсудить все детали, - рассказали КП-Иркутск родные девушки.И вот мама и тетя уже в столице. Лариса Николаевна теперь с дочерью неотлучно, ее разместили в палате. Тане, которая передает приветы всем, кто за нее переживает, уже лучше. Девушка обещает бороться и не сдаваться. Дело однозначно пошло на поправку.- Она самостоятельно сидит уже, встает пока только с поддержкой, ходить пока не может, - рассказывают родные. - Хирурги ювелирно зашили раны на голове В целом состояние сейчас намного лучше, чем в декабре, \\"небо и земля\\". Когда Таню увозили из института им.Вишневского, врачи и персонал клиники вышли провожать чуть ли не всем составом и подарили куклу.Не обошлось без сюрпризов и в клинике Сеченова. Врач преподнесла Тане котенка. А тут еще и мама рядом, сразу сил больше! А тетя Альбина, которая и стала «мотором» всей поддержки семьи в этой ситуации, живет в гостинице. Без этого тоже никак нельзя – мало ли что понадобится для них.Здоровья Тане и терпения ее семье. Но увы, беда не приходит одна. Сейчас московские доктора борются за жизнь и здоровья еще одного пострадавшего от нападения бездомных собак – 11-летнего мальчика. Его буквально на днях доставили в столицу. И, мы верим, спасут! Что касается бездомных псов, то в Улан-Удэ сейчас идет массовый отлов этих животных. Необходимо сделать все, чтобы эти две трагедии не повторились.КОНКРЕТНОКак помочь покусанной девушкеРеквизиты карты матери пострадавшей смотрите по ссылке здесьЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)Так больно, что перевязки делают под наркозом: на помощь девушке из Улан-Удэ, на которую напала свора собак, летят врачи из Москвы (Подробности)\\"Таня начала ненадолго садиться\\": родные рассказали о состоянии девушки из Улан-Удэ, которую растерзала свора собак (Подробности)