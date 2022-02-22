Стало известно, сколько заработал хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков за серебро на Олимпиаде в Пекине. Фото: федерация хоккея России.

Олимпиада 2022 в Пекине завершена, а это значит, что для российских спортсменов, завоевавших на Играх медали, скоро наступит самая приятная пора. Олимпийские чемпионы и призеры уже по-традиции получат денежные премии, и конечно, элитные автомобили. Не останется без гонорара и 21-летний хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков, который в Пекине завоевал серебро в составе сборной России. «КП»-«Иркутск» выяснила, что полагается нашей восходящей звезде хоккея.

Кстати, призовые российским Олимпийцам за награды не меняются уже с 2012 года. Так что, тут все традиционно. За серебряную медаль Дмитрий Воронков получит от олимпийского комитета 2,5 миллиона рублей. Если бы наши парни выиграли финальный матч против Финляндии и стали бы чемпионами, счет Дмитрия и его партнеров по команде пополнился бы на 4 миллиона рублей. За бронзу спортсменам полагается гонорар в 1,7 миллиона рублей.

Кстати, вероятно, этими деньгами дело не ограничится. Ведь хоккеист может получить еще деньги от правительства Татарстана, так как сейчас выступает за казанский «Ак Барс».

Ну а теперь об автомобилях. В автопарке Дмитрия Воронкова, если он еще пока пустой, вскоре припаркуется элитный BMW Х3, цена на этот кроссовер начинается от 3 миллионов рублей. Именно такая машина полагается спортсмену от Фонда поддержки олимпийцев за серебро. В случае, если бы Дмитрий завоевал золото, авто был бы повыше классом – BMW Х5.

Если сложить сумму гонорара и стоимость автомобиля, серебро Олимпиады принесло Дмитрию Воронкову более 5,5 миллиона рублей. Кстати, самые крупные призовые за Игры 2022 получит лыжник Александр Большунов. С тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью Александр заработал себе 16,2 миллиона рублей.

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