Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Все попытки мирного урегулирования были исчерпаны»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с речью к жителям региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорогие друзья, уважаемые жители Иркутской области. Вижу много вопросов и самых разных суждений о происходящем в стране и мире. Решение верховным главнокомандующим - нашим президентом - принято. Очевидно, что оно не было спонтанным. Все попытки мирного урегулирования вопросов были исчерпаны. Безусловно, Президентом и Правительством были просчитаны все последствия.

Санкции? Их бы ввели в любом случае. России уже неоднократно обещали крах экономики. И в 2008 году, и в 2014-м. Однако экономика выстояла! И сегодня эксперты уверены, что российский фондовый рынок и российский рубль обязательно восстановятся. В ближайшее время нам стоит ждать оглашения соответствующих мер, которые, я уверен, могут прозвучать в Послании Президента РФ Федеральному Собранию .

Сегодня важно не поддаваться панике и провокациям, помнить, что любая прочитанная новость может быть фейковой. Все системы работают в штатном режиме. Крайне важно оставаться людьми и быть добрее друг к другу, уважать чужое мнение, даже если оно в корне отличается от вашего. Берегите себя и своих близких.