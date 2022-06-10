Раненой собаке из Мариуполя ищут семью в Иркутске. Она обнимается и просится на ручки

Обнимается и просится на ручки. Раненой собаке из Мариуполя ищут семью в Иркутске. Фото: телеканал ТИВИСИ.

Забинтованная лапка, страх и тоска в глазах. Этот красивый черный пес - метис дога - за свою недолгую жизнь натерпелся ужасов. Раненый, голодный и напуганный, он, вероятно, не один день метался по улицам Мариуполя. Бедолага бегал за прохожими, надеясь, что кто-то его приласкает, возьмет домой, накормит и подлечит. И псу повезло. Он увязался за директором иркутского питомника "К-9" Вячеславом Славиным, как раз приехавшим вместе с коллегами на Донбасс спасать брошенных животных.

- Забирали с улицы кошек, собак вокруг не было. Вдруг, откуда ни возьмись, на трех лапах прискакал этот пес - просить помощи. И больше от нас не отходил, - рассказывает Вячеслав Славин в эфире телеканала ТИВИСИ. - Мы его взяли к себе, сделали рентген. Думали, что у него укус, а оказалось - осколочное ранение.

Дог не отходит от спасителя ни на шаг. Фото: телеканал ТИВИСИ.

Вместе с 27 кошками и 11 собаками этого пса привезли в Иркутск. Теперь от своего спасителя питомец не отходит ни на шаг. Крепко прижимается к его ногам и обнимает здоровой лапкой… После пережитого хвостатый не потерял доверие к людям, наоборот, еще сильнее нуждается в заботе. Дога, как и всех остальных четвероногих, лечат и подыскивают ему хозяев.

- Это была вторая командировка нашего "Зоодозора", - продолжает Вячеслав Славин. - Во время первой мы ездили в Донецк и Горловку, животных оттуда привезли в Москву. А из Мариуполя всех доставили в "К-9".

Пес оправляется после осколочного ранения. Фото: телеканал ТИВИСИ.

Он говорит, брошенных питомцев на Донбассе - тысячи. В основном, кошки, но много и собак, причем породистых. Их поймать сложнее всего - испуганные, контуженные, они бросаются врассыпную, прячутся во дворах. Увы, при всем желании каждого не заберешь. Животных перевозят в специальном прицепе, и важно, чтобы им не было тесно.

- Питомцы истощенные, больные, мы переживали, как они переживут эту поездку, но все прошло хорошо. Теперь они под присмотром ветеринаров и чувствуют себя нормально, - говорит директор питомника "К-9".

Привезли и мариупольских кошек. Фото: телеканал ТИВИСИ.

Пушистых беженцев внимательно осмотрели, чипировали, сфотографировали и внесли в реестр. Сейчас они на карантине, отдыхают и набираются сил. А окончательно окрепнуть смогут дома, у новых любящих хозяев.

Кстати, в конце июня - начале июля сотрудники питомника собираются в третью поездку на Донбасс. На этот раз отправятся на грузовике покрупнее, чтобы вывезти как можно больше животных.

Полную версию интервью с Вячеславом Славиным смотрите на телеканале ТИВИСИ.

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