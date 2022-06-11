Участница шоу «Четыре свадьбы» из Бурятии сделала неожиданное признание. Фото: телеканал "Пятница"

Впервые в популярном шоу «4 свадьбы» на телеканале «Пятница» за звание лучшего торжества поборолась пара из Бурятии. 20-летняя студентка Натали пригласила своих соперниц в Улан-Удэ. Главной фишкой молодоженов стал национальный стиль. Гостьи впервые посетили дацан, попробовали буузы и увидели разбивание хребтовой кости.

В эфир 34-ая серия 3 сезона вышла в конце мая, при этом съемки закончились в преддверии Нового года. Около месяца девушки из разных регионов гуляли на свадьбах друг друга и ставили оценки, где максимум – это 10 баллов. Среди критериев: оформление зала, платье невесты и банкетное меню. По правилам проекта, получившая наибольшее одобрение соперниц, забирает денежный приз на путешествие мечты для двоих. Ради победы участницы пытались сделать свой праздник неповторимым. Так, Анастасия из Ростова-на-Дону выбрала казачий стиль, Анна из Великих Лук предложила вернуться в нулевые, а Юлия из Санкт-Петербурга предпочла современную классику.

В 34 серии 3 сезона ха победу боролись невесты из Ростова-на-Дону, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ. Фото: телеканал "Пятница"

«НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТО БЫЛА НЕ СВАДЬБА»

- На самом деле, это была не свадьба, - призналась корреспонденту «КП»-Иркутск» участница шоу из Бурятии Натали. А что же тогда? – Я и Жаргал решили пожениться спустя полгода отношений и выбрали для этого красивую дату 21.12.21. Так как времени на подготовку большого торжества было мало, мы планировали лишь зарегистрировать брак в ЗАГСе. Однако родители настояли, что это необходимо отметить. Так что в эфире показали праздник в честь нашего бракосочетания.

Натали и Жаргал пригласили 110 гостей. В основном это были родственники жениха. Фото: личный архив героини публикации

К слову, самый важный день с молодоженами из Улан-Удэ разделили 110 человек. Участниц шоу родители Натали и Жаргала встретили как почетных гостей, подарив им белые хадаки – символ доброты и чистых помыслов. Весь вечер в зале не стихали бурятские песни и благопожелания. А одними из главных угощений банкета стали буузы и чай с молоком, что сильно удивило соперниц сибирячки. Кульминацией стала традиционная бурятская игра Хээр шаалган, во время которой мужчины одним ударом ладони должны сломать хребтовую кость быка или коровы.

Молодожены выбрали праздник в бурятском стиле. Фото: телеканал "Пятница"

НЕЧЕСТНЫЕ ОЦЕНКИ

Однако стараний уланудэнки привередливое жюри не оценило. Во время финальных съемок в студии Натали разрыдалась, увидев баллы соперниц. Девушка заняла третье место. А в путешествие мечты за счет телеканала «Пятница» отправилась Анна из Великих Лук.

- Лично я оценивала все свадьбы по достоинству, - признается Натали. – Мне же девушки поставили единицы, хотя утверждали, что мой праздник был едва ли не самым лучшим.

По словам сибирячки, заниженные оценки получила не только она, так как ради победы практически все участницы шли на хитрости. При этом больше всего невесту из Улан-Удэ задело поведение Анны, с которой во время съемок, как ей казалось, они очень подружились.

ВЫСТАВИЛИ ПЬЯНИЦОЙ

Также Натали посетовала на образ, который, по словам девушки, с помощью мастерства видеомонтажа ей создали авторы проекта.

По словам невесты, авторы проекта создали ей ложный образ истерички и пьяницы. Фото: личный архив героини публикации

- На свадьбах все пили одинаково, а показали так, будто я настоящая пьяница, - рассказывает студентка. – К тому же многое осталось за кадром, из-за чего кажется, что я необоснованно ругаю других участниц. В жизни я совсем другой человек.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ДВЕ СВАДЬБЫ

- По бурятским обычаям молодожены празднуют свадьбу два раза: на родине невесты, а затем на родине жениха, - рассказывает Натали. – Мы очень чтим традиции, поэтому планируем организацию праздника в Забайкалье, а после - снова в Бурятии.

Однако шикарное торжество на несколько сотен человек влюбленным пришлось отложить из-за неожиданной новости, о которой пара узнала спустя три недели после проекта…Натали и Жаргал станут родителями девочки. Выбрать малышке имя по традиции поможет бурятский лама. Сегодня студентка одного из иркутских вузов и ее муж переехали в столицу Приангарья. Здесь они и планируют обосноваться, купить жилье и отпраздновать пополнение в семье.

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