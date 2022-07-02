Фестивали в Иркутске и Сибири в июле 2022: какие мероприятия ждут горожан в середине лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июль – пора романтики. Так и хочется сорваться с места, закинуть рюкзак за плечи и вперед, за новыми впечатлениями. А есть их у нас! Готовим палатки,

выбираем, чего душа просит, покупаем билеты и снимаемся. В июле в Сибири пройдет столько интересных событий, которые никак нельзя пропустить.

Больше музыки и песен!

Фестиваль русской оперы

Где: г. Иркутск, музей под открытым небом «Тальцы»

Когда: 3-11 июля

Что будет: Зрителям представят три постановки Николая Римского-Корсакова - «Царская невеста», «Моцарт и Сальери» и «Кащей бессмертный». Исполняют солисты ведущих театров Европы и России: Анастасия Привознова, Глеб Перязев, Желько Андрич, Савва Хастаев, Григорий Соловьев, Джимми Магсеви. Фестиваль проходит под открытым небом на фоне исторических построек 17-18 веков, входящих в комплекс этнографического музея. Билет можно купить на сайте филармонии.

Цена: 900 - 1500 рублей

Как добраться: На общественном транспорте — автобусами №524, 526 Иркутск - Листвянка от автовокзала до музея «Тальцы». Сайт автовокзала в Иркутске avtovokzal-on-line.ru.

Байкальская неделя искусства и ремесел

Где: г. Иркутск

Когда: с 30 июня по 8 июля

Что будет: Показы мод и конкурсы среди ювелиров; знакомства с работами ремесленников, художников, дизайнеров и мастер-классы, дефиле от известных дизайнеров России и ближнего зарубежья. Angara Fashion Show станет изюминкой фестиваля. Открытый показ известных дизайнеров, выступление этно-фолк групп на Нижней Набережной Иркутска.

Цена: бесплатно

Как добраться: Художественный и краеведческий музеи находятся в центре Иркутска. До «Сибэкспоцентра» можно доехать на троллейбусе и трамвае №5.

Любителям гастрономических изысков

Фестиваль клубники и Байкальский вкус

Где: г. Байкальск, г. Слюдянка

Когда: середина июля

Что будет: Ежегодный и один из самых популярных фестивалей на Байкале, с дегустацией знаменитой местной клубники. Днем - ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» и развлекательная программа. Вечером – концерт. А еще гостей ждут мастер-классы по приготовлению блюд и многочисленные дегустации. А рядом с Байкальском, в Слюдянке, в эти же дни пройдет гастрономический фестиваль «Байкальский вкус». Повара будут соревноваться в приготовлении барбекю из мяса и рыбы, а зрители – пробовать! Цена: бесплатно

Как добраться: Автобусом из Иркутска, время в пути 4 часа 30 минут. Сайт автовокзала в Иркутске avtovokzal-on-line.ru

«Because of The Beatles»

Где: республика Алтай, туркомплекс «Бирюзовая Катунь»

Когда: 16 июля.

Что будет: 10 часов песен «Битлз» в режиме нон-стоп. Снова!

Цена: бесплатно

Как добраться: от ж\д вокзала Новосибирска и автовокзала Барнаула автобусом на Чемал до ост. «Бирюзовая Катунь». Время в пути 5-9 часов.

Бардовский фестиваль «Высоцкий и Сибирь»

Где: поселок Нарва, Манский район, Красноярский край

Когда: 15-16 июля

Что будет: вот уже 23 года на берегу реки Мана встречает гостей фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь». Место выбрано неслучайно: в этих местах Высоцкий снимался в фильме «Хозяин тайги». В программе – несколько концертов - композиций В.С. Высоцкого, произведений из фильмов, детской и шуточной песни, и, конечно, общий.

Цена: бесплатно.

Как добраться: общественным транспортом из Красноярска до ст. Мана электричкой или поездом Красноярск – Абакан, автобусом до села Нарва.

«PLAYA. Остров души»

Где: Новосибирская область, о. Шумского Кордона в Обском море, недалеко от с. Боровое

Когда: с 1 по 10 июля

Что будет: электронная и живая музыка, мастер-классы, боди-арт, шоу лазеров, света, огня и танцев, массовый заплыв на сапах. На фестиваль приедут более 100 диджеев – страшно пропустить такое удовольствие!

Цена: 2600 руб., при покупке 10 билетов — скидка 15%

Как добраться: На фестивальном автобусе — выезд от цирка в Новосибирске в 19.00. Или на автобусе №264 от остановки магазин Кристалл в Краснообск, оттуда – на автобусе № 212 в Боровое.

На лодке от с. Боровое — с 8.00 до 20.00.

«Devil’s Party»

Где: Поляна проведения бардовского фестиваля «АкБард» (г. Бердск, Речкуновская Зона Отдыха)

Когда: с 15 до 17 июля

Что будет: живая музыка, фирменный шашлык и каша на костре. Условия проживания — походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку и отвлечься от трудовых будней.

Цена: бесплатно

Как добраться:

Из Новосибирска — автобус №211 (Общественный торговый центр — ДОЦ Тимуровец)

Из Бердска — автобус № 9 (Горького — ДОЦ Тимуровец)

Из Искитима — автобус № 112 (Ж/д вокзал — с. Морозово)

Мода и немного этники

Фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибирь»-2022

Где: поселок Шушенское Красноярского края

Когда: с 7 по 10 июля

Что будет: марафон живого фолка длиной в 4 дня. Условия проживания – походные, в палатке. Гости фестиваля услышат настоящий поморский фанк, фьюжн, соул и даже рэп с текстами из русских потешек. На главную сцену «МИРа» поднимутся и победители премии Russian World Music Awards в номинации «Лучший этнический проект России» – коллектив Seven Eight Band. Впевые выступят в России израильская певица Shiran и Элида Алмейда из Кабо-Верде.

Также в программе славянские забавы, разучивание народных танцев, знакомства на вечорке, таежный чай из русского самовара.

Цена: бесплатно

Как добраться: автобусом из Красноярска, Абакана, Минусинска.

«Город Солнца»

Где: Эко-парк «Чкаловские» (дом отдыха Мочище), Новосибирская область

Когда: с 1 по 3 июля

Что будет: На фестивале, который проходит в 13-й раз, вас ждет живая этно-музыка, танцы народов мира, боевые искусства, йога, творческие мастер-классы, детская площадка и площадка будущего, посиделки у костра и квесты. Участники могут арендовать домик или жить в кемпинге. В программу включено трёхразовое питание, сцена с музыкантами и концертами.

Цена: детский билет — от 500 до 900 рублей, взрослый — от 1000 до 1800 руб., семейный (для 2 взрослых и 1 ребенка) — 2900 руб.

Как добраться: из Новосибирска - автобус № 147 (м. «Заельцовская» — Дом отдыха Мочище), маршрутка № 347 (м. «Заельцовская» — Дом отдыха Мочище).

Вспоминая великих

«Шукшинские дни на Алтае»

Где: Барнаул, Бийск, Сростки.

Когда: с 19 по 23 июля.

Что будет: в программе Шукшинские чтения, кинофестиваль, встречи с писателями, музыкальные программы.

Цена: бесплатно

Как добраться: с автовокзалов Новосибирска, Барнаула и Бийска ежедневно отправляются рейсовые автобусы до Сросток.

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