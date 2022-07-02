Отключение холодной воды в Иркутске планируется с 21 июля 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МУП "Водоканал" опубликовал график отключения холодной воды в Иркутске в июле 2022. Плановое перекрытие водоснабжения направлено на ремонт, а также профилактические работы на сетях водопровода и канализации. Об этом сообщают на сайте предприятия.

В июле ограничение коснется Октябрьского района. По плану холодной воды не будет с 22.00 21 июля до 12.00 23 июля 2022 года.

КОНКРЕТНО

Больше всего домов, попадающих под отключение воды в Иркутске в июле 2022, будет по улицам 25 Октября, 2-й Сарайный, 2-й Аларская, Летчиков, Акалемиа Бурденко, Александра Невского, Альийская, Андреева, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Депутатская, Дорожная, Ипподромная, Иркутской 30 Дивизии, Карла Либкнехта, Коммунистическая и по другим улицам.

Но больше всего адресов по Байкальской. Это такие дома: 105-а, 66, 32, 16б, 75, 72, 70, 42, 79, 48, 47, 30, 77, 96, 54, 44, 58, 56, 102, 86, 80, 60, 78, 46, 108, 89, 82, 76, 69, 50, 107, 73, 48а, 105а, 105, 64, 62, 107а/1, 203а, 241а, 236б, 202/2, 244/4, 107а/3, 320/1, 107а/2, 107а/4, 289/3, 319, 236б/1, 346/8, 244/5, 188/3 и другие.

А также на Советской - 45а, 45, 58, 20, 6, 22, 28, 18, 10, 14, 2, 3, 1, 4, 9, 12, 7, 67, 71, 40, 10в, 36, 33, 29, 35, 32, 31, 38, 25, 26, 27, 75, 72, 70, 42, 79, 63, 47, 57, 45, 30, 109а, 77, 96, 44, 57а, 93, 111, 85, 58, 65, 80, 78, 98, 46, 82а, 87, 76, 83, 69, 73, 81, 138, 168, 178, 182, 128, 137, 180, 122, 94, 121, 139, 119 и так далее.

И Пискунова - 5, 20, 6, 22, 28, 18, 24, 13, 10, 14, 2, 3, 1, 11, 4, 15, 16, 19, 17, 9, 12, 7, 3А, 67, 71, 75а, 9А, 12А, 40, 43, 16а, 34, 36, 66, 31, 26, 27, 75, 70, 42, 51, 48, 39, 45, 30, 55, 61, 28а, 77, 54, 53, 44, 85, 26а, 8а, 58, 100, 102, 65, 78, 98, 22а и другие дома.

В МУП "Водоканал" сообщают, что в период ограничения будет организован подвоз воды автоцистернами только к больницам и детским домам. Поэтому необходимо заранее обеспечить себя ресурсом, а, кроме того, принять меры пожарной безопасности.

Следующим по списку районом будет Куйбышевский. Это будет не скоро, только через месяц в начале августа – с 22.00 4 августа до 18.00 6 августа.

А следом за ним – Свердловский район. Планируется начать ремонтные работы на водопроводных сетях и канализации и перекрыть трубы с 22.00 25 августа до 12.00 27 августа 2022 года.

Полный перечень адресов и сроков отключения холодной воды в Иркутске в июле 2022 года можно узнать ТУТ.

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