Герой России из Бурятии Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, получит новую должность

Сергей Шойгу вручает медаль Героя России Балдану Цыдыпову. Фото: министерство обороны России.

«Спасибо вам, вы вырастили достойного парня», - крепко пожимая руку отцу лейтенанта Балдана Цыдыпова, сказал министр обороны России Сергей Шойгу. За несколько минут до этого генерал армии вручил 23-летнему офицеру медаль Героя России в больнице. Там он уже три месяца проходит лечение.

Балдан - командир мотострелкового взвода Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады на Донабассе. 30 марта он спас 150 сослуживцев. Попал в засаду с массированным артобстрелом. Противник открыл по нашим военным перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Националисты подбили колонну из 6 танков и 3 боевые машины пехоты. Во время прямого попадания снаряда в БМП, Балдан получил тяжелейшую контузию, но не сдался и принял бой. Развернул боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел вывести из боя бронетехнику противника.

Балдан Цыдыпов спас 150 сослуживцев. Фото: Александр КОЦ, телеканал «Буряад ТВ».

А когда у Балдана закончились снаряды, он автоматом выбил заклинивший люк, вытащил двух раненых, привел их в чувство, а затем под непрекращающимся огнем забинтовал на скорую руку себя. А дальше начался неравный бой. Когда патроны были на исходе, Балдан решил вывести молодых подчиненных.

- Уходите, я вас прикрою! - скомандовал он солдатам.

Два часа Балдан прикрывал огнем отход сослуживцев и мужественно отражал атаки. Он отстреливался до тех пор… по не потерял сознание. Как его выносили с поля боя, уже не помнит. Позже узнает, что это сделали вернувшиеся за ним товарищи. В госпитале врачам пришлось ампутировать офицеру часть стопы. А из его груди достали множество осколков. В конце мая, узнав про подвиг молодого офицера, Владимир Путин подписал указ о присвоении Балдану звания Героя России.

- Ты родом из поселка Огинское Забайкальского края? - переспрашивает Сергей Шойгу у Балдана, повесив медаль ему на грудь. – А я там бывал.

После этого, министр обороны уточнил тяжесть травм Балдана и время его восстановления. А затем прямо в палате дал распоряжение решить вопрос с будущим трудоустройством Балдана и помочь с жильем. Поправившись, офицер займет должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

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