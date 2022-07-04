Смотрел научные каналы. Школьник из Иркутской области, набравший почти 300 баллов на ЕГЭ, раскрыл секреты подготовки

Владимир Васенев сдал ЕГЭ на 200 баллов! Фото: личный архив

- «Если бы не эти два балла, я бы сделал хет-трик и стал бы абсолютным рекордсменом», - вздыхает 17-летний выпускник нижнеудинской школы №2 Владимир Васенев. В этом году парень стал единственным 11-классником в своем городе, который получил на ЕГЭ 200 баллов. Причем, Владимир сдал на все 100 математику с информатикой. И на 98 – русский язык.

- Рекорду помешала одна единственная ошибка в тестовом задании, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Васенев. – Но я не расстроен. Все-таки ставку я делал именно на математику и информатику. Готовился именно к этим предметам. Так как мечтаю поступить в Высшую школу экономики в Москве и стать программистом. Эти специалисты сейчас очень востребованы.

Чтобы исполнить свою мечту, готовиться к экзаменам Владимир начал в январе после новогодних праздников. Подготовку начал с царицы наук. Сначала штудировал специальные пособия для выпускников и абитуриентов. Но затем понял, что этого недостаточно.

- Пришлось покупать обучающий курс на Ютубе, - продолжает Владимир. – Да, я отказался от просмотра нового сериала и любимых блогеров. Все время смотрел научные программы, анализировал, записывал, решал задачи. Хотелось получить фундаментальные знания, выучить линейную алгебру. Стал меньше встречаться с друзьями и даже гулять с любимой девушкой. Она относилась с пониманием. Целыми днями сидел дома и выходил из комнаты только чтобы позавтракать и пообедать. Такой марафон у меня был на протяжении двух месяцев. А вот к информатике я начал готовиться всего за 20 дней до экзамена.

Владимир мечтает стать программистом. Фото: личный архив.

Несмотря на такой отличный результат на ЕГЭ и набранные 298 баллов, место в Высшей школе экономики выпускнику из Нижнеудинска пока не гарантировано. Проходной балл там начинается от 300+. Но может помочь золотая медаль. В аттестате Владимира пятерки по всем предметам.

- Еще бы помогло участие в Олимпиадах, - говорит выпускник. – Но на школьные Олимпиады я ездил только по физике. И даже выигрывал. А вот по математике и информатике меня почему-то не брали. Думали, что по физике я сильнее. Впрочем, на тот момент, возможно так и было. Было ли для меня что-то сложное в тестах? Я переживал за задания по стереометрии. И не зря. Допустил одну ошибку. Но это было допустимо и балл у меня не сняли.

Осуществится ли мечта Владимира с выбранным ВУЗом, он узнает в начале августа. А пока парень дает советы будущим выпускникам, как сдать ЕГЭ на все сто.

- Главное, чтобы была цель и мотивация, - заключает Владимир. – При подготовке вспоминайте о ВУЗе, в который мечтаете поступить. Думайте о том, что если не получится в нем учиться и получить любимую профессию, потом будете жалеть всю жизнь. Знайте то, чего хотите добиться.

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