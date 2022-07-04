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4 июля 2022 8:40

Смотрел научные каналы. Школьник из Иркутской области, набравший почти 300 баллов на ЕГЭ, раскрыл секреты подготовки

Школьник из Нижнеудинска сдал ЕГЭ на 298 баллов
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Владимир Васенев сдал ЕГЭ на 200 баллов! Фото: личный архив

Владимир Васенев сдал ЕГЭ на 200 баллов! Фото: личный архив

- «Если бы не эти два балла, я бы сделал хет-трик и стал бы абсолютным рекордсменом», - вздыхает 17-летний выпускник нижнеудинской школы №2 Владимир Васенев. В этом году парень стал единственным 11-классником в своем городе, который получил на ЕГЭ 200 баллов. Причем, Владимир сдал на все 100 математику с информатикой. И на 98 – русский язык.

- Рекорду помешала одна единственная ошибка в тестовом задании, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Васенев. – Но я не расстроен. Все-таки ставку я делал именно на математику и информатику. Готовился именно к этим предметам. Так как мечтаю поступить в Высшую школу экономики в Москве и стать программистом. Эти специалисты сейчас очень востребованы.

Чтобы исполнить свою мечту, готовиться к экзаменам Владимир начал в январе после новогодних праздников. Подготовку начал с царицы наук. Сначала штудировал специальные пособия для выпускников и абитуриентов. Но затем понял, что этого недостаточно.

- Пришлось покупать обучающий курс на Ютубе, - продолжает Владимир. – Да, я отказался от просмотра нового сериала и любимых блогеров. Все время смотрел научные программы, анализировал, записывал, решал задачи. Хотелось получить фундаментальные знания, выучить линейную алгебру. Стал меньше встречаться с друзьями и даже гулять с любимой девушкой. Она относилась с пониманием. Целыми днями сидел дома и выходил из комнаты только чтобы позавтракать и пообедать. Такой марафон у меня был на протяжении двух месяцев. А вот к информатике я начал готовиться всего за 20 дней до экзамена.

Владимир мечтает стать программистом. Фото: личный архив.

Владимир мечтает стать программистом. Фото: личный архив.

Несмотря на такой отличный результат на ЕГЭ и набранные 298 баллов, место в Высшей школе экономики выпускнику из Нижнеудинска пока не гарантировано. Проходной балл там начинается от 300+. Но может помочь золотая медаль. В аттестате Владимира пятерки по всем предметам.

- Еще бы помогло участие в Олимпиадах, - говорит выпускник. – Но на школьные Олимпиады я ездил только по физике. И даже выигрывал. А вот по математике и информатике меня почему-то не брали. Думали, что по физике я сильнее. Впрочем, на тот момент, возможно так и было. Было ли для меня что-то сложное в тестах? Я переживал за задания по стереометрии. И не зря. Допустил одну ошибку. Но это было допустимо и балл у меня не сняли.

Осуществится ли мечта Владимира с выбранным ВУЗом, он узнает в начале августа. А пока парень дает советы будущим выпускникам, как сдать ЕГЭ на все сто.

- Главное, чтобы была цель и мотивация, - заключает Владимир. – При подготовке вспоминайте о ВУЗе, в который мечтаете поступить. Думайте о том, что если не получится в нем учиться и получить любимую профессию, потом будете жалеть всю жизнь. Знайте то, чего хотите добиться.

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