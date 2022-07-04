Педагог-рекордсмен из Иркутской области рассказала, как сдать ЕГЭ по русскому языку на все сто Фото: Олег ЗОЛОТО

Как показывает практика, основные ставки в этом году школьники сделали на русский язык. Именно по этому предмету в Иркутской области больше всего ребят получили заветную сотню. А рекорд среди учебных заведений региона побила Ангарская школа № 27 с углубленным изучением английского языка. Там могут похвастаться сразу пятью стобалльниками по русскому и литературе. Всех отличников подготовил один учитель. Светлана Прокопьева преподает больше 35 лет. Она вместе с детьми узнавала, что такое ЕГЭ и с чем его едят, и смогла вычислить точную формулу максимального результата.

- В прошлые годы в моих классах был лишь один стобалльник, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» педагог. - Остальные выпускники приносили с экзаменов по 96 - 98 баллов. Про них я говорю: «Немного не хватило удачи». Нынешний выпуск стал моим личным достижением. В нашей школе впервые 100 баллов по литературе получили три ученика одновременно.

Светлана Прокопьева обучает детей больше 35 лет. Фото: МАУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 27. Фото: Светлана Прокопьева

Так, как же их готовили? Есть несколько простых и действенных советов от учителя.

Тренировки и режим

- Не зря 10-й и 11-й классы - рубежные, - говорит учитель ангарской школы. - Это время как раз таки и предназначено для закрепления знаний и повторения пройденного материала. В первую очередь необходимо обратить внимание на свои слабые стороны и проработать их. Конечно, зазубрить пару параграфов из учебника, которые выручат на экзамене, можно и за две недели.

Но получить заветную сотню с хилой тренировкой не под силу даже гению. Не надейтесь на авось. По мнению Светланы Алексеевны, десятиклассники должны посвящать ЕГЭ два - три дня в неделю, а выпускники - перейти практически на ежедневный режим.

Олимпиады как репетиция

- Участие в различных олимпиадах дает бесценный опыт: умение совладать с эмоциями и чувство временных рамок. В стенах родной школы трудно ощутить атмосферу, даже близкую к экзаменационной. А тренировки в виде областных и всероссийских олимпиад закалят ребенка и придадут ему уверенности в себе, - уверена педагог.

Методички и репетиторы

Для самостоятельного обучения учитель предлагает пользоваться всеми возможными способами: популярными онлайн-порталами, учебниками и методичками. Особенно в этом плане хороши сборники тестов, в которых к правильному ответу авторы дают краткий комментарий-разъяснение. Еще один совет от опытного педагога: никогда не пренебрегайте домашним заданием.

- Если к русскому языку возможно подготовиться самостоятельно, то для успешной сдачи ЕГЭ по литературе необходимо обратиться к специалисту, - делится опытом Светлана Алексеевна. - Школьной программы недостаточно. Обязательно включите в подготовку факультативы и дополнительные курсы. Еще одно наставление: перед экзаменом школьникам стоит освежить знания по литературе XVIII - XIX веков.

Не перегореть, как лампочка

- Хотелось бы обратиться к родителям выпускников: никакого прессинга с вашей стороны быть не должно, - призывает педагог. - В первую очередь это ваши дети и только потом - ученики. Для того чтобы морально быть готовым к такому серьезному испытанию, нужно правильно распределять свои силы, чтобы к весне не перегореть от усталости. В свободное время отвлекайте школьников от мыслей об учебе. Меняйте обстановку вокруг них: вывезите на природу, отправьтесь в гости или в кино. И не забывайте о словах поддержки.

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