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Общество3 июля 2022 12:05

Двух медвежат-сирот приютили в иркутском питомнике «К-9»

Их привезли из Чунского района
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Двух медвежат-сирот приютили в иркутском питомнике «К-9»

Двух медвежат-сирот приютили в иркутском питомнике «К-9»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском питомнике «К-9» появились два новых постояльца. Из Чунского района туда привезли двух пятимесячных медвежат-сирот. Три месяца назад в тайге их совсем крохотных нашел местный житель. Мужчина откормил и приютил маленьких Топтыгиных, так как их мать, скорее всего, убили охотники.

- Медвежата подросли и стали опасны, - рассказывают в питомнике «К-9». – Нам позвонили из администрации Чунского района и попросили приютить животных. Мы приехали и забрали маленьких косолапых.

Пока медвежата будут жить в питомнике. Возможно, потом их отпустят на волю в тайгу.

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