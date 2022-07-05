Сибиряк, научившийся рисовать после страшной аварии, написал на заборе портрет Юрия Шатунова

Михаил Игумнов и портрет Юрия Шатунова. Фото: Михаил ИГУМНОВ.

В небольшом поселке Онот Черемховского района 34-летний Михаил Игумнов постепенно становится местным Леонардо да Винчи. С великим художником скромного глухонемого парня, прикованного к инвалидному креслу стали сравнивать, когда у него после несчастного случая возник талант к рисованию. Теперь Миша популярен не только в родном селе, но и в соцсетях, где публикуют работы. А этой весной художник-самоучка привел в восторг подписчиков и соседей, нарисовав огромные портреты бойца Хабиба Нурмагомедова, актера Сергея Бодрова. А после смерти певца Юры Шатунова, Михаил изобразил на заборе звезду «Ласкового мая».

Михаил и портрет Сергея Бодрова. Фото: Михаил ИГУМНОВ.

БОЛЕЗНЬ И НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НЕ СЛОМИЛИ

Миша родился абсолютно здоровым. Но в 1,5 года перенес менингит, и мальчик потерял слух. Но рос как обычный мальчишка – учился в школе, занимался спортом. В 20 лет женился, появились дети. Но случилась беда.

- Жена начала уходить из дома, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мама Михаила Зинаида Игумнова. – В очередной раз сын вместе с другом поехал ее искать. На мотоцикле наехали на камень и перевернулись. Миша получил перелом третьего шейного позвонка и оказался прикован к постели.

Почти год был обездвижен, но не сдался. Парню делали различные массажи, гимнастику, родители молились, чтобы сын мог хотя бы шевелиться. И вскоре произошло то, что врачи назвали чудом. Сначала Михаил смог сидеть на кровати, затем начал шевелить руками, и вскоре даже смог пересаживаться в инвалидное кресло. Именно в этот момент и случилось еще одно… чудо.

- Он стал рисовать иконы, которые стояли в комнате, - продолжает Зинаида Игумнова. – А ведь раньше Миша вообще не держал кисточку в руках. Еще больше удивились, когда он по фотографии нарисовал на бумаге портреты дочурки, сына и сестры.

Сначала художник написал свой портрет. Фото: Михаил ИГУМНОВ.

НОВОЕ ХОББИ СПАСЛО ЖИЗНЬ

Это и зажгло в Михаиле тот огонь, когда, казалось бы, жизнь разрушена. Ведь медики дали понять, что с инвалидного кресла парень не встанет, а жена ушла, бросив детей (сейчас они под опекой матери Миши, прим. Ред.).

- Рисование стало жизнью сына, - говорит Зинаида Игумнова. – Соседи и друзья семьи стали просить Мишу нарисовать их портреты. За работы давали деньги. Людская молва привела к тому, что сейчас у него от заказов нет отбоя.

А так выглядит портрет бойца Хабиба Нурмагомедова. Фото: Михаил ИГУМНОВ.

В прошлом году семья переехала в частный дом. Михаил увлекся граффити. Невзрачный забор в ограде украсил рисунками разных животных, затем нарисовал собственный портрет. А далее там появились легендарные личности – Арнольд Шварценеггер, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Бодров. Художник выложил работы в сеть, собрав более 2 тысяч лайков и десятки комментариев. Когда стало известно о смерти Юры Шатунова, одна из подписчиц попросила Мишу нарисовать портрет певца. Миша не отказал, изобразив Шатунова совсем юным и срисовав его с фото с одного из последних концертов артиста.

- На портреты Бодрова и Шатунова у Миши ушло 2-3 дня, - говорит мать художника. – Все что ему надо - кисть, обычная краска для наружных работ и солнечная погода. Работает сын с утра до позднего вечера.

Написать портрет Юры Шатунова, Михаила попросили подписчики. Фото: Михаил ИГУМНОВ.

НА ОЧЕРЕДИ ВИКТОР ЦОЙ

На усталость Михаил не сетует никогда. Еще бы. Художник активно занимается спортом, качает мышцы на тренажерах. А место на заборе в ограде для рисунков еще предостаточно. Родители даже согласны, чтобы сын разрисовал весь дом. Поэтому, Миша уже придумал, кто появится рядом с Бодровым и Шатуновым. Сейчас мастер готовит портрет легендарного Виктора Цоя. Кстати, об этом его попросили подписчики.

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