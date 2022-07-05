Спрос на подержанные смартфоны вырос в Иркутске

Спрос на поддержанные смартфоны вырос в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске стали чаще продавать подержанные смартфоны. Такие данные приводит сервис Авито. Во II квартале 2022 года спрос на б/у телефоны вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в среднем такая покупка в столице Приангарья обойдется в 21 390 рублей. Самые высокие цены на вторичном рынке зафиксированы в Сочи – 27 360 рублей, а самые низкие в Ульяновске – 14 600 рублей.

- Мы наблюдаем стабилизацию цен на смартфоны, после ажиотажного спроса рост их стоимости остановился во втором квартале, – комментирует руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в Авито Павел Комаров. - Так, в России средняя цена гаджета в апреле-июне этого года составила 20 200 рублей – по сравнению с первым кварталом она незначительно снизилась. На отдельные бренды цены снизились еще сильнее, так, смартфоны Alcatel, Nokia и ZTE подешевели на Авито примерно на 4%, а стоимость устройств LG снизилась на 16%.

Наибольшим спросом у иркутян пользуются телефоны марки Apple (средняя цена — 27 655 рублей). Продажи iPhone выросли на 22% за год. На втором месте в топе самых популярных брендов – Samsung. В Иркутской области ценники на эту технику с прошлого года не изменились. Приобрести смартфон можно в среднем за 14 930 рублей. Замкнул тройку фаворитов Xiaomi, чьи устройства стали покупать чаще. Интерес к ним вырос на 20% по сравнению со II кварталом 2021 года. Средняя стоимость телефона составила 12 840 рублей. На четвертом и пятом местах в рейтинге расположились гаджеты Honor и Huawei. На долю каждой марки пришлось 5% и 2% от общего количества продаж соответственно. Также в десятку самых продаваемых телефонов вошли Nokia, Realme, Sony, ZTE и OnePlus, однако по доле рынка они значительно отстают от упомянутых выше.

В среднем при покупке подержанного смартфона возможно сэкономить до 37% по сравнению с ценами на первичном рынке.

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