Студент из Иркутска сделал предложение любимой во время защиты диплома. Фото: личный архив пары

Куда после защиты диплома, бегут вчерашние студенты? Правильно, в бар или в клуб, чтобы отметить окончание учебы и беззаботной жизни. А вот 22-летний выпускник исторического факультета Иркутского государственного университета Илья Баринов отправился прямиком в ЗАГС. В день своей защиты, парень получил не только профессию, но и жену. Илья сделал предложение своей любимой 29-летней Татьяне Моисеевой в аудитории, прямо на глазах экзаменационной комиссии.

- С Таней мы познакомились почти год назад во время акции по посадке деревьев, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Илья Баринов. – В отношениях – 7 месяцев. Но я уверен, что за это время наши чувства окрепли. Я понял, что хочу, чтобы Таня стала моей женой. Поэтому, еще весной начал обдумывать, как необычно сделать ей предложение и где попросить ее руки и сердца.

Предложение Илья сделал сразу после защиты диплома. Фото: личный архив пары

Вариантов, признается, Илья, было несколько. Из всех, ему почти удалось реализовать самый сложный. Весной в Иркутск на гастроли приезжала любимая актриса Татьяны Екатерина Климова. Студент купил обручальное кольцо, а заодно и билеты на спектакль Климовой. Но Илья решил не ограничиваться банальным предложением после спектакля.

- Я списался с Екатериной Климовой и договорился с ней, что мы подойдем к ней после выступления, я вручу Тане кольцо, а Екатерина нас благословит, - продолжает Илья. - Удивительно, но актриса не отказала. Все шло по плану, но в последний момент задумка сорвалась. Моя Таня постеснялась подходить к Екатерине после спектакля, думала, что она слишком устала. Предложение пришлось перенести.

Парень не расстроился и начал действовать по плану Б. На носу была защита диплома. Илья попросил Татьяну идти на главный экзамен вместе, якобы чтобы поддержать его. Девушка согласилась и несколько часов ждала любимого в коридоре.

- Преподавателей я не предупреждал, - говорит Илья. – Закончив защитную речь и ответив на вопросы, сказал комиссии: «Дайте мне несколько минут вне протокола. Хочу поделиться с вами своим счастьем». А затем, завел Татьяну в аудиторию, встал на колено, достал кольцо и сказал «Выходи за меня замуж». Все преподаватели в этот момент достали телефоны и начали снимать.

Илья и Татьяна вместе почти год. Фото: личный архив пары

Татьяна ответила заветное «Да». После чего в аудитории раздались аплодисменты. Один из преподавателей Ильи историк Сергей Шмидт позже даже выложил в соцсетях такой пост.

- Предлагаю внести в факультетское положение о ВКР следующее: без невесты к защите дипломов студенты не допускаются! Заканчивают со справкой, - написал Сергей Шмидт.

Распишутся молодые уже 11 июля, а пышную свадьбу Илья и Татьяна планируют устроить чуть позже. Впереди у будущего главы семейства - поступление в магистратуру. А еще будущему мужу нужно найти работу.