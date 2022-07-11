Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин будет играть за один из лучших клубов НХЛ в Америке. Фото: федерация хоккея России

В Национальной хоккейной лиге в скором времени должен появиться хоккеист из Ангарска. В лучшую лигу мира переедет 18-летний воспитанник школы «Ермак» Владимир Грудинин. На днях защитника на драфте новичков под №155 выбрал один из лучших клубов НХЛ «Каролина Харрикенс». Для не хоккейных читателей, поясним, что смысл драфта заключающееся в передаче прав на лучших молодых хоккеистов со всего мира. Проще говоря, клубы НХЛ выбирают себе будущих звезд. Каждое лето он проходит в 7 раундов. Владимира Грудинина выбрали в 5-м.

Хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока. Во время финала Первенства России 2018 года парня заметили скауты ЦСКА. Сейчас Владимир играет за лучший клуб КХЛ ЦСКА. В составе армейцев защитник завоевал Кубок Гагарина 2022. Кстати, Владимир уже успел привезти почетный трофей в родной Ангарск и показать его болельщикам и первому тренеру Владимиру Баранову, который пристально следит за карьерой своего подопечного.

- Считаю, Вовка сильнее некоторых других хоккеистов, которых на драфте выбрали раньше него, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Баранов. – Перед НХЛ ему нужно только окрепнуть, набраться уверенности, опыта в КХЛ, стать твердым игроком основы ЦСКА. И все у него получится. Я знаю, что главный тренер армейцев Сергей Федоров верит в него. Но игрового времени дает пока мало. Вовка еще молодой, думаю, в этом сезоне играть он будет больше.

Владимир Грудинин (третий справа) привез Кубок Гагарина в родной Ангарск. Фото: предоставлено Владимиром Барановым.

По словам тренера, Владимир Грудинин и сам отлично понимает, что должен пока закрепиться в КХЛ и выйти на первые роли в ЦСКА. Будет играть, доказывать, а НХЛ никуда не денется. Менеджеры «Каролины» будут пристально следить за ангарчанином. А какие сильные качества у хоккеиста уже не отнять?

- У Вовы отличное игровое мышление и катание, - продолжает Владимир Баранов. – Таких созидающих защитников как он сейчас мало. Он не только разрушает атаки соперника, но и поддерживает атаки своей команды. В современном хоккее такие защитники востребованы. Шайбу Вова не выбрасывает, а старается сохранить ее и отдать точный пас.

В прошлом году Владимир Грудинин уже успел дебютировать на взрослую сборную России на Кубке Карьяла. Причем, на тот момент ему было всего 17 лет 11 месяцев. Также ангарчанин играл за юниорскую сборную на чемпионате мира 2021 в США.

Кстати, семья Владимира Грудина до сих пор живет в Ангарске. В мае, когда чемпион привозил Кубок Гагарина в родной город, он провел тренировку с 7-летними ребятами из детской школы «Ермака», а затем несколько дней встречался с друзьями и показывал Кубок.

- Возили Кубок на дачу, пили из него шампанское, - улыбается Владимир Баранов.

Напомним, ангарская хоккейная школа славится своими воспитанниками. В 90-е годы в НХЛ играл ангарчанин Сергей Кривокрасов. В Северной Америке он выступал за такие клубы как «Чикаго», «Нэшвилл», «Калгари», «Миннесота», «Анахайм». Также свои силы в лучшей лиги мира попробовал Михаил Татаринов, поигравший за «Вашингтон», «Квебек» и «Бостон». В начале 2000-х в НХЛ играл и Петр Счастливый, защищавший цвета «Оттавы» и «Анахайма». Еще один легендарный ангарский хоккеист Александр Попов до сих пор является одним из лидеров ЦСКА в свои 41 год. В этом году он взял Кубок Гагарина вместе с Владимиром Грудининым.

Еще одна нынешняя звезда хоккея – 21-летний ангарчанин Дмитрий Воронков, который сейчас является одним из лидеров казанского «Ак Барса». В прошлом году Дмитрий даже был капитаном сборной России. Кстати, рослый форвард также задрафтован клубом НХЛ «Коламбус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин завоевал серебро юношеского чемпионата мира в США (Подробности)

Променял Анну Семенович на клюшку: что известно о «втором Овечкине» Дмитрии Воронкове (Подробности)