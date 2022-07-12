Проглотил колбасу со сгущенкой и запил лимонадом: медведь напал на лагерь туристов на Байкале и оставил их голодными. Фото: Анастасия Сухорукова

Приехали за 1600 километров отдохнуть на Байкал и в первую же ночь получили такой заряд бодрости и экстрима, что хватило на все выходные. Семья Сухоруковых из Усть-Илимска вместе с друзьями решила разбить лагерь на берегу Баргузинского залива. Туристы поставили палатки и устроили ужин. Ближе к ночи, отдыхающие убрали всю еду в герметичную тару и разошлись по палаткам спать. В 2 часа ночи все подскочили из спальников, словно по команде подъем!

- Мы услышали грохот пластиковой посуды и газовой печки, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Анастасия Сухорукова. – Выглянули из палаток и обомлели. В нашей палатке-кухне хозяйничает огромный медведь. Он начал сметать все со стола, и есть нашу еду, громко причмокивая.

Лагерь, в который пришел медведь. Фото: Анастасия Сухорукова

Соблюдать этикет незваный гость не собирался. Сначала, косолапый попытался открыть несколько банок с тушенкой. Но мясо достать ему так и не удалось. Консервы Топтыгин только помял. В итоге, со злости, хозяин тайги отбросил банки в сторону, едва не попав ими в выглядывающих из палатки туристов. Зато он унюхал палку колбасы, с которой расправился за считанные секунды и вареные яца, которые проглотил вместе со скорлупой. А затем медведя ждал десерт. Им то он насладился досыта. Хищник съел несколько пачек шоколадных конфет, вылакал сгущенку из пачки и шлифанул это дело растительным маслом и лимонадом. Пока Топтыгин ужинал, туристы попрятались в машины.

- Мы начали сигналить ему, чтобы отпугнуть, - продолжает Анастасия Сухорукова. – Однако, мише было все равно. От трапезы он не отказался. Его чавканье было еще громче, чем сигналы на наших автомобилях.

Тушенку открыть косолапый не смог. Фото: Анастасия Сухорукова

Королевский ужин зверя продолжался почти час. Часть из него Анастасия сняла на видео. Когда все запасы туристов были съедены, медведь захотел продолжения банкета. Он вальяжно вышел из палатки и отправился искать еду в соседний лагерь. А затем скрылся в лесу.

Ну а туристам на утро пришлось устраивать генеральную уборку. Правда, надолго оставаться в этом месте они не решились, волнуясь за повторный визит медведя. Да и запасы закончились. Пришлось ехать в продуктовый и переезжать отдыхать в соседний Горячиск.

Такой беспорядок оставил медведь. Фото: Анастасия Сухорукова

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