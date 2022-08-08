Подавилась неочищенным яблоком. В Иркутске врачи спасают полуторагодовалую малышку Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за неочищенного яблока теперь дышит только при помощи искусственной вентиляции легких. Иркутские врачи спасают полуторагодовалую девочку из Бодайбо, подавившуюся фруктом. Малышку накануне доставили в областной центр бортом санавиации. И срочно – в операционную Иркутской областной клинической детской больницы.

- 2 августа девочка подавилась яблоком, - рассказывают в больнице. – Кусочки попали в трахеобронхеальное дерево, из-за этого у малышки появились проблемы с дыханием. Наш хирург-эндоскопист Анастасия Дмитриенко выполнила бронхоскопию, удалила инородные тела.

При этом врачи отметили, что мякоть яблока со 2 августа уже успела раствориться и не представляла проблемы. Поступление кислорода в легкие девочки перекрывали шкурки фрукта.

- Шкурки остались в крупных бронхах и мешали дыханию, - поделились специалисты. – Их удалили.

Но проблемы с дыханием у маленькой пациентки пока сохраняются, девочка по-прежнему не дышит сама.

- Произошло сужение подвязочного пространства, - говорят врачи. – Отек сохраняется и пока речи о самостоятельном дыхании не идет.

После этого случая врачи обратились ко всем родителям в соцсетях и попросили относиться внимательнее к кормлению детей и чистить фрукты для малышей, пока им не исполнится трех лет.

Ранее медики рекомендовали не допускать в рацион маленьких детей такую «мелочь», как семечки, орехи и вообще держать подальше любые мелкие предметы, который малыш может проглотить. Так в октябре прошлого года в Иркутске умер ребенок, вдохнувший семечку подсолнечника. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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