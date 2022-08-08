Помидор-гигант весом 1,2 кг вырастила пенсионерка в Иркутской области. Фото: личный архив Елены Ковыневой

«Главный секрет - никаких химикатов» - раскрывает тайну своего крупного урожая 56-летняя Елена Ковынева. На своем огороде пенсионерка вырастила не просто томат, а настоящего гиганта-рекордсмена весом 1220 граммов. Женщина признается, такого «улова» у нее не было ни разу за 10 лет усердного труда на грядках. В прошлом году стрелка весов при взвешивании помидоров показывала максимум 700 граммов. При этом, к особому уходу за растениями дачница не прибегала, а даже наоборот- нарушила правила посадки.

- Этот сорт называется «Батяня», - рассказывает Елена Сергеевна. – В марте посеяла семена, а в мае, когда пришло время пересаживать рассаду, перепутала уличные помидоры с тепличными. Это я поняла только спустя несколько недель.

Елена Сергеевна, в прошлом экономист, 10 лет занимается огородом, но такой урожай собрала впервые. Фото: личный архив Елены Ковыневой

Раз в две недели ангарчанка поливала грядки специальным раствором, состоящим только из травы и воды. Для его приготовления необходимо лишь сложить скошенную мураву в кастрюлю, залить до краев, накрыть крышкой и оставить на солнце или в любом теплом месте на 10 дней. Полученную жидкость перед поливом обязательно нужно смешать с чистой водой в соотношении 1/1, иначе растения после такого «душа» погибнут.

- А вкус у них практически, как у арбузов, - хвастается Елена Ковынева. – Мясистые, сочные, сладкие – идеально подходят для салатов.

Не жалуется дачница и на остальной урожай. Особенно в этом году отлично растут кабачки – только успевай собирать. А огурцы хоть и не великаны – вкусные и быстро созревают.

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