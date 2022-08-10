Старшеклассники угнали авто у директора школы и устроили погоню с ДПС в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Развлечься по-взрослому решили три подростка из Усть-Илимска и угнали машину директора школы. Закончилось опасное приключение очень быстро. Как итог: разбитое авто и штрафы родителям.

- В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» 8 августа обратился мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он сообщил полицейским, что исчезла припаркованная им возле дома красная «Лада».

Начались поиски. Через несколько минут после обращения ориентировка с описанием автомобиля попала к инспекторам ГИБДД. Тем же вечером отечественную легковушку заметили на одной из улиц города. Но когда дорожные полицейские попытались ее остановить, водитель прибавил газу и попытался скрыться. Погоня с мигалками продолжалась недолго. Лихач не смог войти в поворот, из-за чего авто перевернулось на крышу.

К счастью, в перевернувшейся Ладе никто не пострадал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Вероятными похитителями машины, находившимися в салоне, оказались двое 16-летних и 17-летний местные жители, - уточнили в ведомстве. - В результате инцидента никто из них не пострадал.

Полицейским подростки заявили, что не знали, кому принадлежит угнанная «Лада». Теперь родителям хулиганов буквально придется расплатиться за неисполнение обязанностей по воспитанию. А в отношении севшего за руль школьника составлен протокол за вождение без прав». Прокуратура проводит проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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