Служба доставки отрицает вину в отравлении клиентов в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Два дня не могла прийти в себя и нормально питаться. Планировала поехать отдыхать на Байкал, а попала почти на неделю в больницу, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» Ольга Березова. Девушка, как и еще несколько человек, стали участниками скандала вокруг массового отравления в Усолье-Сибирском.

Массовое отравление в Усолье-Сибирском: подробности ЧП

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, однако по словам самих пациентов, накануне, 16 августа, в палату поступила еще одна жертва «приятного» обеда. Также есть и те, кто предпочел лечиться дома. Все, как один, заявляют - незадолго до появления боли в животе, тошноты и высокой температуры делали заказ в ресторане доставки. Кто-то предпочел гороховый суп, другие - горбушу с картошкой или салат, но в итоге каждый слег с одинаковыми симптомами.

- Когда я поступила в отделение, врачи рассказали, что я уже четвертая, кто попал сюда после готового комплексного обеда, - вспоминает еще одна клиентка заведения Елена.

Большинство тех, кто оказался на больничной койке с отравлением в Усолье-Сибирском, сначала и не думали, что причиной случившегося могла стать халатность поваров. По словам усольчан, многие пользовались их услугами несколько месяцев и никогда не жаловались. Но медики заподозрили именно службу доставки, так как все пациенты обращались туда, после чего вызывали «скорую» один за другим. Анализы показали, официальный диагноз - ротавирус и норовирус. В Роспотребнадзоре начали проверку.

- О случившемся были извещены сотрудники правоохранительных органов, - отметила пресс-секретарь регионального ведомства Светлана Каурова. – В настоящее время неизвестно, где находится кухня, и кто отвечает за приготовление блюд.

О том, откуда курьеры привозили заказы, не знают даже сами клиенты. По предварительной информации, точка располагается в поселке Тельма Усольского района. Эти данные предстоит проверить полиции. Общение с администратором происходило в мессенджере. Однако, как только люди начали сообщать о недомоганиях, из группового чата их удалили, а позже добавили в «черный список». Осветивших эту ситуацию в соцсетях пользователей сотрудники ресторана обвинили в том, что за клевету им заплатили конкуренты.

Сотрудники заведения считают, что их клиенты намеренно лгут.

- Как таковых доказательств ни один человек нам не предоставил, - заявляют в организации.

О том, кто виновен в массовом отравлении в Усолье-Сибирском, предстоит выяснить специалистам. Патогенные организмы в еде могли появиться как из-за просроченных продуктов, так и из-за нарушений правил гигиены. Однако, до окончания исследования, это лишь догадки.

Ответ сотрудницы службы доставки готовых обедов одной из пострадавших.

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