Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
17 августа 2022 1:46

Не больше, чем происки конкурентов. Служба доставки отрицает вину в массовом отравлении клиентов в Усолье-Сибирском

Роспотребнадзор проводит проверку после массового отравления в Усолье-Сибирском
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Служба доставки отрицает вину в отравлении клиентов в Усолье-Сибирском

Служба доставки отрицает вину в отравлении клиентов в Усолье-Сибирском

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Два дня не могла прийти в себя и нормально питаться. Планировала поехать отдыхать на Байкал, а попала почти на неделю в больницу, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» Ольга Березова. Девушка, как и еще несколько человек, стали участниками скандала вокруг массового отравления в Усолье-Сибирском.

Массовое отравление в Усолье-Сибирском: подробности ЧП

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, однако по словам самих пациентов, накануне, 16 августа, в палату поступила еще одна жертва «приятного» обеда. Также есть и те, кто предпочел лечиться дома. Все, как один, заявляют - незадолго до появления боли в животе, тошноты и высокой температуры делали заказ в ресторане доставки. Кто-то предпочел гороховый суп, другие - горбушу с картошкой или салат, но в итоге каждый слег с одинаковыми симптомами.

- Когда я поступила в отделение, врачи рассказали, что я уже четвертая, кто попал сюда после готового комплексного обеда, - вспоминает еще одна клиентка заведения Елена.

Большинство тех, кто оказался на больничной койке с отравлением в Усолье-Сибирском, сначала и не думали, что причиной случившегося могла стать халатность поваров. По словам усольчан, многие пользовались их услугами несколько месяцев и никогда не жаловались. Но медики заподозрили именно службу доставки, так как все пациенты обращались туда, после чего вызывали «скорую» один за другим. Анализы показали, официальный диагноз - ротавирус и норовирус. В Роспотребнадзоре начали проверку.

- О случившемся были извещены сотрудники правоохранительных органов, - отметила пресс-секретарь регионального ведомства Светлана Каурова. – В настоящее время неизвестно, где находится кухня, и кто отвечает за приготовление блюд.

О том, откуда курьеры привозили заказы, не знают даже сами клиенты. По предварительной информации, точка располагается в поселке Тельма Усольского района. Эти данные предстоит проверить полиции. Общение с администратором происходило в мессенджере. Однако, как только люди начали сообщать о недомоганиях, из группового чата их удалили, а позже добавили в «черный список». Осветивших эту ситуацию в соцсетях пользователей сотрудники ресторана обвинили в том, что за клевету им заплатили конкуренты.

Сотрудники заведения считают, что их клиенты намеренно лгут.

Сотрудники заведения считают, что их клиенты намеренно лгут.

- Как таковых доказательств ни один человек нам не предоставил, - заявляют в организации.

О том, кто виновен в массовом отравлении в Усолье-Сибирском, предстоит выяснить специалистам. Патогенные организмы в еде могли появиться как из-за просроченных продуктов, так и из-за нарушений правил гигиены. Однако, до окончания исследования, это лишь догадки.

Ответ сотрудницы службы доставки готовых обедов одной из пострадавших.

Ответ сотрудницы службы доставки готовых обедов одной из пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еда с сюрпризом. Клиенты ресторана доставки попали в больницу с отравлением в Усолье-Сибирском. Пять человек после заказа еды в доставке попали в больницу с отравлением в Усолье-Сибирском. (подробности)

КАРТИНА ДНЯ