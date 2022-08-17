АН-24 совершил аварийную посадку в Усть-Куте из-за поврежденного крыла. Фото: Восточного МСУТ СК России

Утром 17 августа, около 10 часов, в аэропорту Усть-Кута аварийную посадку совершил АН-24, совершавший рейс «Иркутск – Усть-Кут». У самолета сломано крыло и повреждена стойка шасси. По предварительной информации, из-за плохой погоды судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Но почему при не благоприятных метеорологических условиях экипаж пошел на посадку? На этот и другие вопрос предстоит ответить специалистам. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе ведомства.

- При заходе на посадку воздушное судно задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров, - отмечают в СУ на транспорте. - Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал. На месте продолжают работать следователи. Также произошедшим заинтересовались специалисты Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Они проведу проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров.

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