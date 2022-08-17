Ан-24 аварийно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Иркутска ранним утром 17 августа аварийно приземлился самолет Ан-24 рейсом Иркутск-Таксимо. Дело в том, что через 35 минут после вылета из воздушной гавани столицы Приангарья у лайнера отказал правый двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

Аварийная посадка прошла успешно в 08.30 утра,- сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутск. - Никто из 4 членов экипажа и 45 пассажиров не пострадал.

Сейчас самолет осматривают эксперты. Причины неполадок будут известны позднее. Что касается пассажиров, то им скорее всего предоставят запасной борт.

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