У каждого свой Вампилов. Несколько ярких фактов и цитаты драматурга к его юбилею. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Исполнилось бы 85, но судьба распорядилась иначе. 19 августа – день рождения драматурга Александра Вампилова, нашего земляка, имя которого сегодня известно во всем мире. Специально к дате «Комсомолка» собрала четыре факта об авторе «Утиной охоты» и «Старшего сына».

1. Не оставил потомкам… голоса

Иркутянка Анастасия Зверькова, кинорежиссер и сценарист, сегодня увлечена Вампиловым, что называется «по долгу службы» – снимает о нем фильм. Рассказывает, что взялась за поиски записи голоса драматурга.

- Где только не искала, и везде – тупик, – говорит Анастасия. Была надежда, что такая запись есть в архивах радиожурналиста Игоря Петрова – однокурсника Вампилова, он долгое время работал преподавателем в ИГУ и собирал голоса своих современников. Как выяснилось, записал практически всех и вся, кроме Вампилова. «Даже с интервью в прессе проблема – фактически есть только одно – в газете «Советская Клайпеда». Нам удалось найти эту публикацию – экземпляр сохранился в Российской Государственной библиотеке в Москве.

Распутывая клубок дальше, узнали, что была и запись интервью – для ленинградского радио.

- Появилась надежда, но, увы… – делиться результатами поисков Анастасия.

По ее словам, пленки, на которых, возможно, есть запись голоса Вампилова, были переданы в государственный архив, где к ним пока не прикасались.

- Норматив – 20 лет, это время, за которое с момента поступления, аудиозаписи должны обработать. Видимо, придется ждать… – резюмирует иркутянка.

2. Слухи ходили по Невскому

Ждать – очень по-вампиловски. Это сегодня в репертуаре многих театров есть произведения по пьесам драматурга. Но успех пришел не сразу – если театры в регионах спектакли ставили, то путь на столичную сцену был долгим и тернистым. Только в 1970 году в Ленинграде состоялась премьера «Старшего сына», постановки же остальных произведений на сценах известных советских театров Вампилов так и не увидел. Как и фильма «Старший сын», где собрался буквально звездный состав – Леонов, Караченцов, Крючкова, Боярский.

- Сначала стали появляться слухи среди студентов, знакомых актеров о появлении Вампилова, – говорит Михаил Боярский. - Что такое «Утиная охота» толком никто не знал, но слухи о новом драматурге ходили буквально по Невскому проспекту. Лешка Лебедев, племянник Товстоногова, прочел и говорил: «Потрясающая пьеса». Равному Вампилову драматурга нет при моей жизни, не было и уж точно не будет, сейчас такое пишут, что волосы дыбом встают. Это, конечно, был бриллиант. Я обожаю его пьесу «Прошлым летом в Чулимске». Такой тонкий, глубокий, настоящий классик.

Своими воспоминаниями актер поделился с авторами проекта «Помним. Счастливы…» к 85-летию драматурга – это цикл интервью с современниками, филологами, театроведами, актерами и режиссерами. Создатель – «Культурный центр Александра Вампилова».

3. Мерзликин боялся исполнять роль

Вампилова самого можно увидеть на кадрах Восточно-Сибирской студии кинохроники. Документалисты в своем фильме использовали любительскую съемку его друзей. Кинообраз драматурга был создан Андреем Мерзликиным в фильме «Облепиховое лето». Актер рассказывает, что когда поступило это предложение, то первой реакцией было – с ума сошли: «Где я и где Вампилов?! Но потом согласился». А как иначе, ведь, по словам Мерзликина, он был увлечен творчеством Вампилова со студенчества, с начала репетиций «Утиной охоты».

- Персонажи его не были никогда скучными. И он не был скучным, – говорит о Вампилове Андрей Мерзликин. – Но мы играли Вампилова другим – для нас было важно показать его внутреннюю серьезность. И, конечно, я играл его с серьезным лицом. Так выражается наше уважение к самому Вампилову. Но в жизни он был совершенно иным.

Каким он был на самом деле можно узнать из воспоминаний друзей, знакомых, однокурсников. Помог, поддержал, посоветовал – многие истории именно об этом. Но даже смешные случаи из жизни рассказываются с грустью – через призму того, что драматург рано и трагично ушел из жизни.

4. Любимый писатель Дениса Мацуева

- На мой взгляд, он остаётся очень современным, потому как человеческие характеры из его произведений – актуальны и по сей день. И человеческие недостатки, такие как трусость, зависть, честолюбие, ревность – вечны. Так же вечны и искренность, доброта, которые раскрываются в героях подчас неожиданно, – говорит иркутянка Мария Биктимирова.

Любительский театр, где она играет, к юбилею Вампилова поставил спектакль «Двадцать минут с ангелом». По словам Марии, выбор режиссера она оценила не сразу, а после того, как вчиталась в произведение и удивилась – насколько все жизненно.

Летняя театральная школа на Ольхоне в этом году тоже была посвящена Вампилову. Участница школы – актриса Дарья Мазурова – поделилась в социальных сетях своим образов в роли Валентины из «Прошлым летом в Чулимске».

Своим любимым писателем Вампилова считает известный пианист Денис Мацуев. И таких пересечений с современностью немало. «Замыслов у меня много, – сказал как-то Вампилов своему другу, – я должен жить долго-долго». Желание сбылось – для жизни в творчестве и в памяти.

КСТАТИ

Пять цитат о счастье и о любви

«Время нужно только для того, чтобы разлюбить. Полюбить – времени не надо.

«Счастливый человек всегда в чем-нибудь виноват. Перед многими людьми он виноват уже в том, что он счастлив».

«Несчастные имеют более верное и точное представление о счастье».

«Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать».

«Первая любовь – это не первая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас ещё была».

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