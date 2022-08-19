Полиция начала проверку по факту проведения фотосессии с полуголыми моделями на старом еврейском кладбище Иркутска

Новость про фотосессию с полуголыми моделями на старом еврейском кладбище, что в микрорайоне Лисиха в Иркутске, - сегодня номер один во всех пабликах.

А организовала ее, как стало известно «КП» - Иркутск», редакция глянцевого журнала Ирк.Собака.ru. Съемки прошли еще неделю назад. А кадры бэкстейджа (закулисья процесса) накануне появились в Сети и тут же вызвали общественный резонанс. Издание обвинили в святотатстве.

Сегодня стало известно, что действия редакции журнала заинтересовали и сотрудников полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области выявили видеоролик, на котором люди принимают участие в фотосессии на территории кладбища - сообщили «КП» - Иркутск» в ГУ МВД России по Иркутской области. – По данному факту в Межмуниципальном управлении МВД России «Иркутское» зарегистрирован материал проверки».

В некоторых городских СМИ была опубликована информация о том, что редакция Ирк.Собака.ru извинилась перед еврейской общиной и жителями Иркутска за видеоролик. Будут ли опубликованы снимки в новом выпуске журнала или социальных сетях издания?

- Проект находится в работе, - прокомментировала корреспонденту «КП» - Иркутск» генеральный директор издания Анастасия Скиба. - Мы ни на одном из своих официальных источников его не публиковали, потому что данный бэкстейдж не является продуктом издания. Ни конечным, ни промежуточным. Это надо понимать!

Поэтому, опубликуют ли все-таки съемку, вопрос остается открытым.

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