Кражу майнингового оборудования на 6 миллионов рублей раскрыли в Иркутске. Фото: ВС ЛУ МВД на транспорте

Транспортные полицейские задержали четырех подозреваемых в крупной краже майнингового оборудования в Иркутске. О похищении "асиков" в дежурную часть заявил 33-летний мужчина. Он рассказал, что из арендуемого им помещения на территории речного порта исчезли 9 машин общей стоимостью 6,15 миллиона рублей. Неизвестные взломали двери, вынесли дорогостоящую аппаратуру и скрылись. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД на транспорте.

- В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Байкало-Ангарского линейного отдела полиции Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте установлены четверо граждан ближнего зарубежья, совершивших кражу, - рассказали в ведомстве.

Двое подозреваемых свою вину признали. Трех членов банды, по решению суда, заключили под стражу. Четвертого - объявили в межгосударственный розыск. Мужчинам грозит до 10 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.

Во время обысков полицейские обнаружили три пропавшие машины. Вскоре они будут возвращены владельцу. Остальные "асики" разыскивают.

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