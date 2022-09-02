В Сибирском зоопарке одинокому лемуру нашли невесту из Удмуртии

Джулиан больше года ждал свою судьбу

Свадьбы в Сибирском зоопарке - обычное дело. Каждому животному ищут пару, чтобы восстанавливать популяцию и поддерживать эмоциональное их состояние. Однако, в зоопарке есть такие животные, которым найти подругу или друга очень сложно просто потому, что в нашем регионе их просто не водится. Например, лемуры.

Фото: Сибирский зоопарк

Мальчик-лемур Джулиан больше года тосковал без представителей его вида. Он познакомился с обезьянами, кошками и даже енотами, но душа требовала другого. Тогда сотрудникам зоопарка с большим трудом удалось командировать ему невесту - молодую девочку.

- Невесту зовут Джипси, и приехала она с далекого края, из государственного зоологического парка Удмуртии, - пояснили в организации.

Джипси сразу принялась знакомиться с будущим женихом. Пока Джулиан деликатно обнюхивал мордочку Джипси, та уже облизывала ему лоб, создавая доверительные отношения. Теперь лемуры делят одну жилплощадь.

Сотрудники зоопарка надеются, что их отношения получатся благополучными. Фото: Сибирский зоопарк

Отметим, ученые выяснили, что разных видов лемуров существуют моногамные отношения - когда самец и самка создают пару на длительное время, растя потомство вместе. Чем раньше лемур найдет себе пару, тем глубже будет существовать их связь. Сейчас Джулиан и Джипси - подростки, поэтому у них есть все шансы на удачный "брак".

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