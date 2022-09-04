Жительница поселка под Иркутском обнаружила в своей квартире редкую летучую мышь. Фото: Елена Сальва.

Для Елены Сальвы, которая живет в Листвянке, поселке на берегу Байкала, встречи с летучими мышами, можно сказать, уже не редкость. Женщина периодически наблюдает, как рукокрылые кружат на фоне неба возле ее дома.

- У меня в квартире всегда открыты форточки. И иногда эти мыши залетали ко мне в квартиру. Точно помню два таких случая. Когда они попадают в помещение, они начинают хаотично перемещаться по всей комнате и врезаться в разные предметы. Это так страшно! Но когда выключаешь свет, они моментально успокаивались и куда-то прятались, рассказывает «КП-Иркутск» Елена Сальва. – У меня раньше жил черный кот Гоша. Хороший охотник. Поэтому, если летучая мышь попадала ко мне в квартиру, я просто щелкала выключателем и кот ловил ее буквально за секунды. А потом я их выгоняла на улицу.

Но последняя встреча с летучей мышью получилась не такой как обычно. Елена хлопотала по дому, как вдруг услышала, что на подоконнике, где лежали листы бумаги и тетради неожиданно что-то зашуршало.

- Сначала мне показалось, что это был большой шмель, потому что торчала только черная попка. А потом пригляделась получше. Батюшки! Страшная! Еще и зубами так жутко щелкает. Она, наверное, ориентацию при дневном свете потеряла и забилась там между бумагами.

Интерес к нежданной гостье проявил и новый кот Елены. Он кстати тоже Гоша и тоже черный. Но в отличие от предыдущего кота-охотника, он не рискнул ближе подойти к мышке. Так они с хозяйкой и наблюдали за жутким визитером с опаской.

- Я ее вместе с тетрадками с окна скинула. Потом спустилась вниз, она там и лежала. Я сняла ее на видео и пока собирала вещи с земли, она благополучно улетела. Я и не поняла, взрослая это особь была или детеныш.

Кадрами Елена поделилась с сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». А они уже связались со специалистом по рукокрылым, профессором медуниверситета Александром Ботвинкиным. Он определил, что маленький «вампир» - это двухцветный кожан. Это довольно редкий вид летучих мышей, который ранее в Листвянке еще не встречался.

Специалисты фиксировали встречи с двухцветным кожаном в условиях города не только летом, но и в холодное время года. Оказалось, этот вид летучих мышей охотно использует здания для зимовки. В «благодарность» людям он очищает пространства от комаров и моли, сообщается на официальной странице ведомства во ВКонтакте.

Но даже несмотря на то, что эти зверьки приносят пользу, Елена Сальва не уверена, что хочет встретиться с ними еще раз.