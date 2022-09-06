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Дом. Семья6 сентября 2022 2:11

Жители Иркутска передали купленного на пушной ферме песца в зоопарк

Они хотели сделать дикое животное домашним питомцем, но не вышло
Мария КНЯЗЕВА
Песца хотели сделать домашним питомцем, но не вышло. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

Песца хотели сделать домашним питомцем, но не вышло. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

В Иркутском зоосаде пополнение. Теперь в вольере с парой песцов будет жить еще одна самочка. Ее в зоопарк привезли иркутяне, которые однажды решил обзавестись таким необычным домашним питомцем и купили зверька на пушной ферме. Однако, миссия с превращением песца в милую зверушку была провалена. Нрав дикого животного остался диким.

- Песец жил у своих владельцев в вольере, - рассказали КП-Иркутск в Иркутском Зоосаде. – Агрессивным не был, но и на руки не шел, гладить себя не давал. В итоге, люди поняли, что и животному от такого житья некомфортно и их задумка не осуществилась, приняли решение обратиться к нам.

Самка действительно оказалась очень настороженной к людям и непростой в общении. Хотя, поделились сотрудники зоопарка, угощения из рук все же берет, но вот к себе никого не подпускает.

- Надеемся, в дальнейшем уровень доверия животного к сотрудникам Зоосада значительно повысится, - говорят в зоопарке. – Самке песца сейчас 4 месяца, пока она на карантине, потом переселим ее в вольер к песцам. Он у нас смежен с вольером с лисами и они ходят к друг другу в гости через специальный проход. Думаем, что самка вольется в их компанию без проблем.

В Зоосаде уже есть пара песцов. Они живут там с 2017 года, но потомства пока не приносили ни разу.

Самка песца будет жить в вольере со своими сородичами. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

Самка песца будет жить в вольере со своими сородичами. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

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