Жители Иркутска передали купленного на пушной ферме песца в зоопарк

Песца хотели сделать домашним питомцем, но не вышло. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

В Иркутском зоосаде пополнение. Теперь в вольере с парой песцов будет жить еще одна самочка. Ее в зоопарк привезли иркутяне, которые однажды решил обзавестись таким необычным домашним питомцем и купили зверька на пушной ферме. Однако, миссия с превращением песца в милую зверушку была провалена. Нрав дикого животного остался диким.

- Песец жил у своих владельцев в вольере, - рассказали КП-Иркутск в Иркутском Зоосаде. – Агрессивным не был, но и на руки не шел, гладить себя не давал. В итоге, люди поняли, что и животному от такого житья некомфортно и их задумка не осуществилась, приняли решение обратиться к нам.

Самка действительно оказалась очень настороженной к людям и непростой в общении. Хотя, поделились сотрудники зоопарка, угощения из рук все же берет, но вот к себе никого не подпускает.

- Надеемся, в дальнейшем уровень доверия животного к сотрудникам Зоосада значительно повысится, - говорят в зоопарке. – Самке песца сейчас 4 месяца, пока она на карантине, потом переселим ее в вольер к песцам. Он у нас смежен с вольером с лисами и они ходят к друг другу в гости через специальный проход. Думаем, что самка вольется в их компанию без проблем.

В Зоосаде уже есть пара песцов. Они живут там с 2017 года, но потомства пока не приносили ни разу.

Самка песца будет жить в вольере со своими сородичами. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

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