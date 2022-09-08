В некоторых территориях региона уже дали тепло в квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутской области не сильно радует местных жителей: то солнышко хорошо пригревает и дает надежду на продление летних деньков; то неожиданно налетают ветер с дождями, разбивая эту самую надежду. Регион достаточно большой, чтобы северные территории уже терпели заморозки, а южные все еще ходили в футболках. И все же, когда включат отопление в Иркутске в 2022 году?

Отопление в Иркутске в 2022 году

В прошлый осенне-зимний период жители многоквартирных домов получили свое тепло в середине сентября, в районе 15-х чисел. Все очень сильно зависит от погодных условий, ведь у ответственных за отопление компаний есть четкий критерий - включать батареи необходимо, когда средняя температура за сутки была около +8 и так продолжалось от трех дней. С этого момента начинается настоящая осень.

То есть, к середине месяца отопление в Иркутске в 2022 году точно включат. Обычно похолодание приходит еще в 10-х числах сентября. Но есть ли хоть какая-то точная информация?

Синоптики региона сообщили, что первые +8 градусов днем будут 14 сентября. Но после этого температура воздуха поднимется до +10 градусов и продержится на этой отметке еще несколько дней. Первые заморозки наступят ночью 17 сентября.

В Гидрометцентре России рассказали, когда ждать похолодание

Где в Иркутской области включили отопление

В некоторых территориях региона уже дали тепло по батареям в разных учреждениях и домах. Например, на севере области отопление включили еще в начале сентября. Правда, сначала для школ, садиков и больниц, только потом для многоквартирных домов.

В Братске, например, тепло дадут 12 сентября - дата точно известна. А вот в школы отопление подключили еще в конце августа, когда неожиданно начались холода.

Таким образом, иркутянам придется ждать, когда включат отопление в Иркутске в 2022 году, до середины месяца.