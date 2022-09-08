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Общество8 сентября 2022 9:08

В Братске назначили старт отопительного сезона на 12 сентября из-за погоды

Постоянные изменения температуры воздуха заставили задуматься о подаче тепла
Дарья БОЛЕСОВА
Первыми отопление включили северные территории Иркутской области

Первыми отопление включили северные территории Иркутской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Братске назначили дату начала отопительного сезона на 12 сентября. После совещания властей о подготовке города к зиме, решили, что к середине месяца сильного потепления ждать не стоит. Об этом сообщили в администрации города.

- На всех теплоисточниках и сетях проведен комплекс работ, обеспечены нормативные запасы топлива. На некоторых объектах продолжаются плановые работы, которые не влияют на проведение отопительного периода. Также готов к подключению жилой фонд города - об этом отчитались представители управляющих организаций. Также остаются в многоквартирных домах некоторые работы, которые не имеют отношения к подключения тепла, - рассказали в мэрии.

На подготовку к осенне-зимнему периоду направили около 180 миллионов рублей.

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