Иркутский альпинист погиб, сорвавшись со скальника Витязь

Мужчина 7 лет занимался альпинизмом. Фото предоставлено героиней публикации.

Трагедия, произошедшая 11 сентября на скальнике Витязь повергла шок жителей Приангарья. Горный турист с многолетним опытом погиб, сорвавшись со скалы. Как это могло произойти? "КП" связалась с очевидцами случившегося, а также семьей погибшего.

- Мы с друзьями остановились на пикник у речки возле скальника Витязь. Сами туда подниматься не собирались – высоко, да и тропинка очень узкая, - вспоминает Ирина. Девушка признается, что из-за пережитого стресса ее до сих пор мучают провалы в памяти. - Когда я повернула голову, увидела, как что-то или кто-то летит на землю. Затем - грохот. Все подумали, что со склона свалился камень, но подойдя ближе поняли, что это человек.

Как оказалось позже, вниз с высоты почти 37 метров сорвался мужчина. По словам очевидцев, иркутянин Алексей Берестов скончался практически сразу после падения. Полученные опытным туристом травмы были не совместимы с жизнью. Эта трагедия повергла в шок не только семью, но и знакомых погибшего. Алексею было 47 лет, 7 из которых он посвятил альпинизму и пешим походам. Практически каждые выходные он выбирался в горы. В его копилке помимо скальника Витязь были пик Черского, Аршан, Кругобайкалка, Хамардабан, а в планах на будущее – восхождение на Эверест.

Алексей готовился к восхождению на Эверест. Фото предоставлено героиней публикации.

- Папа целенаправленно к этому готовился, - рассказала в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» младшая дочь мужчины Марина. – У него и спортивные разряды были и по альпинизму, и по туризму. Тяжело поверить, что с таким опытом он мог просто случайно оступиться и упасть. Тем более, что эту местность он знал очень хорошо.

К слову, несчастный случай – это пока основная версия случившегося. Как именно и из-за чего иркутянин упал, к сожалению, никто не видел. Известно, что в тот день Алексей Берестов поднимался не один, а с группой еще из восьми человек. Однако ее участники утверждают, что мужчина большую часть времени шел позади них, а за несколько минут до трагедии вовсе пропал из виду. К тому же мужчина пережил тяжелую травму ноги. В прошлом году в ДТП ему раздробило кость, хотя на боли он не жаловался. Из последствий была лишь хромота, которая не мешала ему заниматься любимым хобби. Да и погода в тот день была солнечной, а земля сухой.

Место, где произошла трагедия. Фото предоставлено героиней публикации.

- Когда тело привезли в морг, на отце не было одного кроссовка, - продолжает говорить Марина. – Сказали, что ботинок слетел, но это исключено. Обувь для альпинизма не так-то легко снять. Я предполагаю, что его нога могла застрять между камней и пытаясь ее освободить, папа не рассчитал силы и потерял равновесие…

Стоит отметить, что Витязь – место среди туристов очень популярное и находится относительно недалеко от областного центра. Летом и зимой его «атакуют» отдыхающие с целью полюбоваться красивейшим видом на Олхинское плато и сделать серию эффектных фото, непринужденно свесив ноги над обрывом. При этом профессиональной подготовкой похвастаться могу далеко не многие. Родители не боятся брать с собой в походы даже дошколят.

- В качестве пешей прогулки там довольно простой заход по гребню, если подъем с поляны, то тоже особых сложностей нет, хотя склон крутоват, - делится сертифицированный гид по Байкалу Юлия Спешилова. - Тропы там очевидны, легко читаются, но нужно быть внимательным и смотреть под ноги. Основных опасностей на скальнике две: осыпные края обзорных площадок и обрывы. Нельзя двигаться спиной! Часто это происходит во время фото – люди делают шаг назад для лучшего ракурса. В такой момент можно подойти прямо к краю или даже шагнуть в него. Важно контролировать практически каждое свое движение.

Не исключено, что именно это и произошло с опытным альпинистом. Мужчина, оставшись наедине с собой, мог достать телефон, чтобы сделать пару живописных кадров, но потерял бдительность и оступился. Однако говорить об этом с уверенностью нельзя так же, как и о других вариантах развития событий. По словам дочери Алексея, о том, где был найден телефон отца, семье не сказали. Но примечательно, что смартфон уцелел, не заимев ни царапинки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семья Алексея Берестова готовится к похоронам. Проститься с мужчиной близкие планируют в четверг, 15 сентября. Тем временем, полиция начала проверку, чтобы установить все детали и причину произошедшего.