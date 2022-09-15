Машина скорой помощи завалилась набок после ДТП с Audi Q3 в Братске

Машина скорой помощи завалилась на бок после ДТП с Audi Q3 в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД обеспечивают утром 15 сентября безопасное движение на участке дороги, где сегодня произошло ДТП с участием машины скорой помощи и кроссовера «Audi Q3». Экипаж ДПС и спецслужбы стоят на 3 километре автодороги «Вилюй-Порожский» Центрального района города Братска. Именно там в 6.50 в четверг столкнулись автомобиль с медиками и иномарка.

- В машине экстренной службы в момент ДТП находились водитель и два фельдшера, - говорят в ГУ МВД РФ по Иркутской области. – За рулем «Ауди» сидела 31-летняя женщина. По предварительным данным, именно по ее вине и случилось ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу.

Удар был такой силы, что автомобиль скорой завалился набок, у него вырвало колесо вместе с частью переднего моста. У кроссовера также значительные повреждения. К счастью, никто их участников автоаварии серьезно не пострадал, страшных травм ни у сибирячки, ни у водителя с медиками.

- Ехал с «Порожка», Ауди выехала на встречную, - вспоминает ужасный момент водитель кареты скорой помощи. – Я начал уходить вправо, но не ушел. Она в бок мне ударила, перевернула машину.

Сейчас инспекторы составляют все необходимые документы по ДТП, регулируют движение на месте аварии и уже говорят, что как минимум один штраф женщине точно предстоит выплатить.

- Водитель автомобиля «Audi Q3» отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения она отказалась, - говорят в полиции. - За это ей грозит ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

31-летняя женщина-водитель отказалась от прохождения медосвидетельствования Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К счастью, серьезных травм не получили ни медики, ни женщина из кроссовера Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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