Численность населения Иркутского района за десять лет возросла почти вдвое. Фото: правительство Иркутской области

Специалисты Иркутскстата рассказали об итогах Всероссийской переписи населения, которая прошла в стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Численность населения Приангарья составила 2 миллиона 370 тысяч 102 человека. По этому показателю регион занимает 4 место в Сибири. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Иркутске проживает 617,3 тысяч человек (26% жителей области), - рассказали в Иркутскстате. - В Ангарском городском округе - 232,9 тысяч (непосредственно в Ангарске - 221,3 тысяча), в Братске – 224,1 тысячи человек. На эти три территории приходится 45% населения.

С 2010 года население областного центра возросло на 5%, Свирска - на 13,4%, Черемхово - на 2,5%. При этом в Иркутском районе сегодня проживает почти вдвое больше людей, чем 12 лет назад. В рабочем поселке Маркова за это время число жителей увеличилось в 3,7 раза.

Самым крупным селом региона стало Хомутово с населением в 15 064 человека. Самым маленьким городом признан Алзамай (5373 человека). А в рабочем поселке Кунерма Казачинско-Ленского района проживает всего 25 женщин и мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные новости Иркутска на утро 14 сентября: суд над педофилом, арест четырех контрабандистов. 20 тысяч рублей компенсации выплатит хозяин покусавшей пенсионерку собаки в Иркутской области. (подробности)

3 тысячи жителей Иркутской области подписали петицию о наказании живодеров за убийство собаки. Мужчина и женщина похитили животное из двора частного дома и жестоко убили в лесу. (подробности)