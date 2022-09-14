Главные новости Иркутска на утро 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотите быть в курсе последних значимых новостей в регионе? Собрали для вас главные новости на утро 14 сентября. Что уже успело произойти в Приангарье с утра: это аварийное отключение света в Иркутском районе, а также прокуратура сообщила, что владелец собака, разгуливающей самостоятельно по поселку в Киренском районе и покусавшей пенсионерку выплатит женщине денежную компенсацию.

Главные новости Иркутска на утро 14 сентября

Прокуратура от имени 67-летней жительницы поселка Алексеевск, покусанной в марте 2022 года собакой, гулявшей без хозяина, подала иск к владельцу животного. В суде встали на строну пострадавшей. И судья постановил 39-летнему сибиряку выплатить пенсионерке, получившей травмы, компенсацию в 20 тысяч рублей. Исполнение решения Киренского районного суда проконтролирует также прокуратура.

Главные новости на утро 14 сентября: суд над педофилом

В Усть-Илимском городском суде накануне прошло заседание, на котором рассматривалось дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении детей, не достигших 14 лет. Обвиняемый свою вину не признавал, однако собранных доказательств хватило, чтобы вынести ему приговор.

- Подтверждено два факта совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, - отметили в суде.

Мужчину осудили на 13 лет, сказали, что он проведет их в колонии строгого режима. Однако, решение суда не вступило в силу, сибиряк с ним не согласен, поэтому подал апелляцию – подробности.

Главные новости на утро 14 сентября: арестованы четыре контрабандиста

Иркутские таможенники выявили еще одну крупную поставку леса за границу членами ОПГ, которая попалась в мае 2022 года. В этот раз сумма выявленного нелегального экспорта составила 80.5 миллиона рублей. Всего, совместно с Восточно-Сибирским Линейным управлением МВД России на транспорте таможенники в Приангарье обнаружили три новых преступных эпизода, которые нанесли ущерб стране на 149.5 миллиона рублей. Четыре участника ОПГ, занимавшейся контрабандой леса в Китай, арестованы.

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