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Общество14 сентября 2022 0:44

Аварийное отключение света в селе Урик произошло в Иркутском районе 14 сентября

Подача электричества прекратилась в 7 утра
Мария КНЯЗЕВА
Аварийное отключение света в селе Урик произошло в Иркутском районе 14 сентября

Аварийное отключение света в селе Урик произошло в Иркутском районе 14 сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение света в селе Урик 14 сентября произошло около 7 утра в Иркутском районе. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- На месте уже работают специалисты Восточных электрических сетей, - говорят в компании. – Они определят причины отключения и после устранят их.

Ориентировочное время возобновления подачи электричества в селе Урик предварительно состоится в полдень – в 12.00 по иркутскому времени.

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