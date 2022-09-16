Что происходит с Космосом? В Иркутск тайно приехал Дмитрий Дюжев Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Улицы перекрыты, но пропустите нас, пожалуйста, я везу… Дмитрия Дюжева! – вот такую неожиданную просьбу выдал водитель белой иномарки одному из полицейских 10 сентября. В этом году Иркутская области отмечает 85-летие. Отмечает широко, с размахом! Как раз 10 сентября и начались торжества. И как? Концертом звезд эстрады - МакSим, Александра Маршала, группы «Любэ». Сцену поставили прямо на улице, как и всегда - на парковке, напротив здания правительства Иркутской области. А всю проезжую часть и сквер Кирова заполонили зрители. Естественно, все близлежащие к площади Графа Сперанского улицы перекрыли. Дело обычное. Вокруг дежурили десятки полицейских. И это дело обычное. И то, что всегда находится кто-то, кто хочет куда-то проскочить, прорваться, проползти и пролезть, и умоляет об этом стражей порядка – тоже стандартная история. Но байка в виде Дмитрия Дюжева?! Надо признать, как минимум, просьба оригинальная.

- На слова верить, конечно, не стали. Я подошел к автомобилю, открыл заднюю дверь… а там, как с экрана – Космос Юрьевич Холмогоров, - вспоминает один из сотрудников ГИБДД. Он сразу же узнал своего кумира из сериала «Бригада». – Поздоровались, обнялись, будто были всегда знакомы. Фотографироваться Дмитрий отказался, говорил, что плохо выглядит после перелета. А вот автограф охотно оставил.

Полицейский из Иркутска и не ожидал во время дежурства встретить кумира детства.

На обложке записной книжки артист написал «С богом!». Спрашивать о целях визита Дюжева в Иркутск полицейские не стали. Машину звезды сопроводили до пункта назначения и вернулись к дежурству.

- За 10 лет службы в МВД знаменитостей еще ни разу не встречал, - признается полицейский. – Когда вышла первая серия «Бригады» нам с друзьями было по 12 лет. Помню, как мы любили истории о Саше Белом и говорили фразами из сериала.

К слову, сам Дмитрий Дюжев в социальных не раскрыл тайну своего появления в Приангарье. Не исключено, что актер был приглашен в Иркутск для выступления на корпоративе. "Комсомолка" выяснила, сколько получает актер вне театральных стен.

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