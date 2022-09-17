7434 км на велосипеде. Спортсмен за три месяца доехал из Карелии до Байкала

Фото: аккаунт героя в социальных сетях

Юрий Смирнов - 33-летний житель города Костомукши, который находится в Карелии. Он большой любитель велосипеда, а еще мечтатель: Юрий поставил себе цель доехать до Байкала на своем "железном коне". Сказано - сделано. За три месяца Смирнов добрался до главного озера России, преодолев более 7 тысяч километров.

- Вот и все. Вчера 12 сентября закончился мой велопробег! Всего пройдено 7434 км. Хочу выразить всем благодарность за моральную и материальную поддержку! - написал велосипедист в социальных сетях.

Путешественник покинул дом в начале лета, 3 июня, а к 29 августа уже фотографировался на фоне Байкала с поднятым в воздух велосипедом. Юрий проехал через 10 регионов огромной России: Вологодскую, Кировскую, Кемеровскую, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую и Иркутскую области, а также Красноярский и Пермский края.

Корреспондент "КП-Иркутск" спросил у спортсмена, что стало главной мотивацией для такого действительно смелого шага - оставить дом и отправиться к Байкалу.

- Хотелось прокатиться посмотреть страну. Была интересна природа, как она меняется, интересно было общаться с людьми, которые повстречались на моем пути. Байкал был как конечная точка маршрута - ни разу там не был. Это прекрасное озеро, красивые пейзажи, мне там очень понравилось.

По пути наш герой встречал других путешественников на велосипедах. Среди них Никита из Нижнего Новгорода, который проезжал от Архангельска в Петрозаводск по кромке Белого моря. Встретились спортсмены под Медвежьегорском.

Каждый день Юрий проезжал около 130 километров, но при этом успевал запечатлеть красоту природы широкой России. В основном спортсмен фотографирует своего верного друга - велосипед - на фоне березовой рощи или поля. Но в путешествии не могут быть только приятные моменты, иначе это не было бы настоящим приключением.

Фото: аккаунт героя в социальных сетях

Во время своего долгого пути Юрий сталкивался с разными поломками своего транспорта. То спица вылетит, из-за чего приходилось задерживать время выезда от очередного ночлега; то "неубиваемая" шина лопается и ее приходится стягивать скобами. А возле Каменск-Уральского встретился сотрудник ДПС, который остановил подозрительного велосипедиста. Инспектор сначала не поверил, что перед ним путешественник из Карелии, но потом проникся и даже подсказал красивое место у ближайшей реки, где можно спокойно отдохнуть и искупаться.

А еще серьезнейшим препятствием становилась банальная физическая усталость.

- Сделаю отдых в Екатеринбурге дня на четыре. Ноги порядком закисли, общего пробега 2959 км, - рассказывал в пути Юрий в социальных сетях.

В комментариях в социальных сетях Юрия только поддерживали и желали удачного завершения путешествия. Он уже вернулся в родной город, принеся с собой кучу воспоминаний и ощущений от непростого и долгого пути.