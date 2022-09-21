Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил благодарность филиалу ООО “Газпром инвест” Иркутск в лице директора Павла Шкитина.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил благодарность филиалу ООО “Газпром инвест” Иркутск в лице директора Павла Шкитина:

Уважаемый Павел Владимирович!

Благодарю за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к судьбам людей, помощь, оказанную благотворительному фонду “Звезда”.

От души желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деятельности во благо России и братских народов Донбасса.

Благотворительный фонд “Звезда” создан по инициативе Губернатора Иркутской области, региональной Общественной Патриотической организации «Клуб Генералов» Иркутской области, АНО «Иркутский военно-патриотический парк «Патриот». Основное направление деятельности - поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Компания “Газпром инвест” Иркутск на регулярной основе поддерживает благотворительные фонды “Звезда”, “Радуга”, “Дети Прибайкалья” и другие. Оказывает помощь медицинским учреждениям и образовательным организациям. К 85-летнему юбилею Иркутской области в столице региона были организованы выставки “Бубновый валет” из коллекции Русского музея и “Союз земли и воды” из коллекции Эрмитажа. Компания “Газпром инвест” Иркутск выступила генеральным спонсором больших культурных событий.