Обожает бананы и внимание: кот-медведь гостит в Иркутской зоогалерее - рассказываем, что за зверь

Бинтуронг Балу обожает бананы. Фото: предоставлено Иркутской зоогалереей

Экзотический зверек бинтуронг появился в Доме природы на улице Байкальской в Иркутске: то ли енот, то ли медведь, но чем-то похожий на кошку. Бинтуронгов за такое сочетание качеств так и прозвали кот-медведь. Кстати, похожи на кошачьих бинтуронги только внешне. Грации присущей пантерам у них нет. Зато они очень прыткие.

На самом деле бинтуроги - это млекопитающие из семейства виверровых – к ним относятся также генетты, циветты и другие непривычные взгляду сибиряков представители фауны. Естественной средой обитания для битуронгов являются тропические леса. Их можно увидеть в Индии, Индонезии, на филиппинском острове Палаван. В общем, от Сибири совсем далеко. Как же зверек оказался в Иркутске?

- Битуронг по кличке Балу, это самочка, гостит у нас пока до конца новогодних каникул с разрешения ее владельца, она вообще из частной коллекции, - рассказывает координатор Иркутской зоогалерии Людмила Ивушкина. – Мы надеемся, что животное сможет остаться у нас навсегда. Хозяин после того, как понял, что уход за бинтуронгами не прост, тоже уже не против. Но зверек дорого стоит, поэтому вопрос пока открыт. Так что успевайте познакомиться с малышкой, ей еще всего 5 месяцев, в будущем она вырастет раза в три.

В иркутском зоопарке Балу чувствует себя хорошо, уплетает «за обе щеки» бананы.

- Ест бинтуронг и другие фрукты – яблоки, груши, но первыми выбирает бананы, - говорит Людмила. – Также в рацион включено мясо. У Балу полностью сбалансированное питание. Опыт содержания бинтуронгов у нас уже есть. Какое-то время у нас проживала самочка Бэлька. Она также пробыла в зоогалерее некоторое время, пока ее владелец оформлял необходимые документы.

Откуда приехал в Иркутск этот зверек неизвестно. Владелец информацией не поделился. Но, по словам специалистов, бинтуронгов уже начали разводить и в российских зоопарках.

- В Крыму живет большая группа бинтуронгов, возможно, Балу и оттуда, - делится предположениями Людмила Ивушкина.

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