«Прибыль будет солидной»: несуществующих акций на 8 млн рублей купила у мошенников пенсионерка из Иркутска

Мошенник обещал пенсионерке солидную прибыль от ее вложений Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенника, похитившего у иркутской пенсионерки восемь миллионов рублей, разыскивают полицейские Приангарья. Женщина думала, что совершает прибыльное вложение в акции крупной энергетической компании, а на самом деле попалась на уловки преступников. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 61-летняя женщина увидела объявление о возможности инвестировать денежные средства для получения дохода в Интернете, - говорят в региональном МВД. – Оставила заявку на участие и позже с ней связался «менеджер».

Звонивший убедил иркутянку купить акции крупной энергетической компании сразу на большую сумму.

- В таком случае солидная прибыль гарантирована, - уверял лжетрейдер. – Вы убедитесь в этом уже через несколько недель.

Так сибирячка решила приобрести акции не только на личные сбережения, но и взять кредиты в банках. В общей сложности, «инвестор» перевела мошенникам 8 миллионов рублей. Вносила деньги она на указанные счета с октября по декабрь в прошлом 2022 году.

- Не получив обещанные дивиденды, пострадавшая поняла, что была обманута и обратилась в дежурную часть отдела полиции № 6 межмуниципального управления МВД России «Иркутское», - говорят МВД Приангарья.

Сейчас полицейские занимаются розыском мошенника. Напомним, несколько дней назад полицейские рассказали о том, что преступники обманули сварщика из Зимы. Ему позвонила женщина и представилась сотрудником банка, убедила, что кто-то пытается взять на его имя кредит.

-Она убедила мужчину оформить кредиты самому, а полученные средства перевести на «безопасный счет», - рассказали полицейские.

Мужчина оформил два кредита и все деньги по указу аферистки перевел на нужные ей счета. Естественно, сразу после получения куша «сотрудница банка» перестала выходить на связь. Только после этого сибиряк понял, что стал жертвой обмана.

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