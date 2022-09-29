Хладнокровно зарубил топором. Убийцу двух жителей Иркутской области поймали спустя 14 лет

Фото: пресс-служба СК Иркутской области

39-летний мужчина вернулся в Россию недавно, приехал на заработки. Его быстро задержали сотрудники правоохранительных органов, что не стало для него большим сюрпризом - ведь он убил двух человек 14 лет назад. Делал он это не один, а с сообщником. Им удалось сбежать от правосудия на долгие годы в страны ближайшего зарубежья. Пока что единственный обвиняемый проходит по делу о спланированном убийстве своей знакомой и случайного свидетеля, ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службах СК и МВД Иркутской области.

- В октябре 2008 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своей знакомой, вместе с приятелем приехал к ней в дом в Чунском районе, с целью совершения ее убийства, - рассказали в СК Приангарья.

Чтобы совершить страшное, преступники взяли топор и ножи. Обвиняемый хладнокровно зарубил неприятельницу, а потом исполосовал лезвием. Женщина не могла пережить столько ранений, она скончалась на месте преступления. После похожая участь ждала единственного свидетеля произошедшего - ее сожителя. После этого убийцы сбежали.

В сентябре 2022 года смогли задержать одного из преступников во время его прибытия в Россию. Расследование по его делу уже завершили, прокуратура Иркутской области утвердила обвинение. Скоро он предстанет перед судом, чтобы ответить за злодеяния. Сообщника разыскивают, он тоже не уйдет от наказания.

Согласно статье уголовного кодекса, за спланированное убийство двух человек можно получить до 20 лет лишения свободы.

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