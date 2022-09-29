Мэр Черемхово Вадим Семенов занялся раздачей бездомных щенков в добрые руки

Фото: официальный ТГ-канал мэра Черемхово Вадима Семенова

- Сегодня в администрацию подкинули очаровательных и милейших щенков. Отдам в добрые руки.

Такой новостью удивил мэр города Черемхово Иркутской области Вадим Семенов в своем ТГ-канале. Будни политиков наполнены не только важными социальными и экономическими вопросами, но и вот такого уровня организацией процессов. Градоначальник выставил фото очаровательных щенят: черного и коричневенького.

Кутята совсем маленькие, в одиночестве они едва ли смогут выжить на улицах города. Тем более, наступают холода - очень нужно обогреть и накормить животных. Сотрудники администрации будут рады откликам местных жителей о готовности стать хозяевами щенков.

Фото: официальный ТГ-канал мэра Черемхово Вадима Семенова

В Иркутской области это не единственная история о собаках без хозяев, которая произошла за неполную неделю. Во время частичной мобилизации один житель Иркутска понял, что не может взять с собой верного друга-собаку в военную часть. Пришлось ее оставить в военкомате - другого пути просто не осталось.

Мужчина живет один. Родных у него нет. Средств на содержание питомца на передержках или в частных гостиницах для животных тоже. Его друзья обратились в питомник за помощью в содержании животного.

Собаку передали в руки волонтерам, она очень расстроена и напугана, ведь с хозяином никогда не расставалась надолго. Но через время ей найдут новые любящие руки и не позволят ей оказаться на улице.

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