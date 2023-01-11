Крупный пожар тушат на лесоперерабатывающем комплексе в Усть-Илимске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 11 января в Усть-Илимске загорелось лесоперерабатывающее предприятие. Очевидцы, увидев дым, позвонили в городскую пожарно-спасательную службу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей, - рассказали спасатели. - Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, площадь пожара около тысячи квадратных метров.

Пожар довольно крупный, его тушат шесть пожарных расчетов. Ситуация осложняется тем, что поблизости нет источников воды, ее приходится подвозить. Подробности будут известны позже.

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