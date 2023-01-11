Самолет, вылетевший из Иркутска в Полярный, вернулся обратно из-за технических проблем Фото: Иван ВИСЛОВ

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку из-за вернувшегося в аэропорт Иркутска самолета. Это произошло накануне, 10 января. Ан-24 вылетел из воздушной гавани столицы Приангарья в Полярный, но вскоре члены экипажа приняли решение о посадке. По предварительным данным, причиной этому послужили проблемы с радиосвязью с диспетчером.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров, - отметили в ведомстве.

Также случившееся прокомментировали в авиакомпании «ИрАэро», которой и принадлежит вернувшийся в аэропорт вылета самолет.

- Всех пассажиров отправили по маршруту резервным бортом – Superjet, - сообщили в пресс-службе перевозчика. - 24 пассажира доставили в Полярный и 30 - в Иркутск.

Напомним, 9 января во время полета, у самолета авиакомпании «ИрАэро» Ан-26-100, следовавшего по рейсу Иркутск-Якутск-Магадан, открылся люк грузового отсека. Ветер в салоне был настолько сильным, что шапки и часть чемоданов мгновенно вылетели из кабины наружу.

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